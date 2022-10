Iron Maiden komt in 2023 naar Ziggo Dome

De Britse heavymetalband Iron Maiden heeft een Europese tournee aangekondigd voor de zomer van 2023. De groep rond frontman Bruce Dickinson zal ook een show geven in de Ziggo Dome op 11 juli. Dat heeft concertorganisator MOJO donderdag gemeld.

De show is een onderdeel van The Future Past-tour. De kaartverkoop voor dit concert start op 13 oktober. Tijdens de tournee speelt de band nummers van de meest recente plaat Senjutsu, in combinatie met een aantal klassiekers.

Op dit moment is Iron Maiden nog bezig met de laatste show van de Legacy Of The Beast-tour in Noord-Amerika. Eerder dit jaar stond de groep nog in de GelreDome tijdens deze wereldtour.