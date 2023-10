Deventer houdt Boekenmarkt en Dickens Festijn overeind

Deventer geeft 400.000 euro uit om de internationaal bekende evenementen Deventer Boekenmarkt en het Dickens Festijn overeind te houden. Ook Deventer op Stelten kan blijven bestaan nu de gemeente de portemonnee heeft getrokken. “Wij willen dat deze evenementen laagdrempelig en goed toegankelijk blijven”, aldus wethouder Ilse Duursma van Cultuur.

De Deventer Boekenmarkt in augustus is de grootste boekenmarkt van Europa en trekt elk jaar meer dan 100.000 bezoekers. Het Dickens Festijn in het historische Bergkwartier in de Overijsselse stad trekt nog veel meer bezoekers uit binnen- en buitenland. Het festijn bestaat sinds 1991 en was destijds het eerste op Dickens gebaseerde, Britse festival in Nederland.

De organisatie van de evenementen heeft zowel over 2022 als over 2023 een tekort op de begroting. Dat komt volgens de gemeente door hogere materiaalkosten, duurder personeel en aangescherpte vergunningseisen. “Landelijk zien we de tendens dat festivals het moeilijk hebben. Voorheen gratis evenementen gaan entree heffen”, aldus Duursma. Deventer wil dat de bekende evenementen die de stad veel naamsbekendheid geven gratis blijven.

De gemeente gaat met de organisatie kijken naar de kosten voor 2024 en verder. Ook worden de provincie Overijssel en het landelijk Fonds Podiumkunsten aangesproken.