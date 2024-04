Chiptoeleverancier ASMI ziet winst ruimschoots halveren

De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar zien dalen. De inkomsten gingen met 8 procent omlaag tot 639 miljoen euro. De nettowinst halveerde ruimschoots tot 173,1 miljoen euro.

Het aantal nieuwe orders nam wel toe, maakte het bedrijf uit Almere dinsdag bekend. De orderontvangst kwam over het afgelopen kwartaal uit op 698 miljoen euro, 10 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dat laatste is een opsteker voor het bedrijf want de orderontvangst liet al langere tijd een dalende trend zien.

Daarbij blijft de vraag uit China naar de producten van ASMI sterk, meldde de onderneming. “ASMI begon het jaar op een solide basis”, zegt topman Benjamin Loh in een toelichting op de resultaten.

ASMI verwacht dat de vraag de rest van het jaar geleidelijk aan toeneemt. Naar verwachting komt de omzet in het tweede kwartaal uit tussen de 660 miljoen en 700 miljoen euro. Daarbij houdt ASMI vast aan zijn omzetdoelstelling voor volgend jaar.