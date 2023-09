Explosief gevonden in woning in Leeuwarden, huizen ontruimd

In een woning aan de Woudstraat in Leeuwarden is vrijdagavond een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bom veiliggesteld en neemt die mee, meldt een woordvoerder van de politie. Hij verwacht dat bewoners van omliggende huizen, die waren ontruimd, snel kunnen terugkeren.

Bij de politie kwam vrijdag een melding binnen dat er een mogelijk explosief in een woning lag. Agenten die ter plaatse kwamen troffen inderdaad een verdachte situatie aan. Omliggende woningen werden ontruimd en de EOD werd ingeschakeld. Die concludeerde dat het inderdaad om een explosief ging.

In het huis waar de bom lag, was niemand aanwezig. Er is niemand aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.