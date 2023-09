CU-leden bepalen of Stieneke van der Graaf hoger komt op kieslijst

De leden van de ChristenUnie houden een congres in Zwolle en besluiten daar of Stieneke van der Graaf inderdaad hoger op de kieslijst komt, zoals het Kamerlid wil. Ze is ontevreden over de onverkiesbare negende plek die haar is toebedeeld. Ruim vijfhonderd leden stellen voor om haar op plek vijf te zetten in plaats van de Delftse wethouder Joëlle Gooijer-Medema.

Het bestuur vindt het geen goed idee om met Van der Graaf een derde jurist te hebben in de top 5, naast Mirjam Bikker en Don Ceder. Bij de samenstelling van de concept-kieslijst is bovendien gelet op een balans in “stijlen en persoonlijkheden”.

“Heel eerlijk gezegd, dat verraste me en bemoeilijkt een terugkeer om het werk voort te kunnen zetten”, zei Van der Graaf eerder over het besluit van het bestuur op het sociale medium X.

De leden die pleiten voor een hogere plek voor Van der Graaf loven haar “continuïteit, stabiliteit en ervaring”. Dat vinden ze belangrijk omdat zij een “leegloop” zien van “ervaren en inhoudelijk sterke Kamerleden” bij andere partijen en de ChristenUnie. “Nog geen van onze Kamerleden heeft twee termijnen volgemaakt”, schrijven zij in hun voorstel. “Het vernieuwingsargument gaat daarom wat ons betreft niet op.”

Van der Graaf is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel dat kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade op internationaal niveau moet terugdringen. Ze zat daarnaast in de enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de aardgaswinning in Groningen.

Naast de kieslijst stemmen de leden van de ChristenUnie ook over het verkiezingsprogramma. Ze bespreken 120 voorstellen om hier – meestal kleine tekstuele – wijzigingen in aan te brengen. Ze blikken ook vooruit naar de campagne voor de verkiezingen van 22 november. Partijleider Mirjam Bikker zal het congres hierover toespreken.