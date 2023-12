Kayleigh Raven uit Ede is kandidaat Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024

EDE – Kayleigh Raven uit Ede neemt deel aan de Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024 verkiezing, en ziet dit als meer dan alleen maar schitteren op de catwalk.

Voor haar is het een reis van zelfontdekking, empowerment en een kans om een positieve impact te hebben op de wereld. Ze is zich bewust van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het dragen van de kroon en wil deze gebruiken om aandacht te vragen voor het Sikkelcelfonds, een organisatie die steun verdient.

Daarnaast wil ze een voorbeeld zijn voor mensen die gepest zijn of worden, waarbij ze wil laten zien dat schoonheid verder gaat dan het oppervlakkige en dat zelfliefde en veerkracht sterker zijn dan negatieve aandacht.

Als ze de kroon mag dragen, wil ze deze gebruiken als een symbool van hoop en een stem voor degenen die de moed hebben verloren. Haar boodschap is er een van positiviteit en het overwinnen van obstakels.

Ze is vastbesloten om de missverkiezing te gebruiken om een verschil te maken in het leven van anderen en streeft naar een wereld waarin iedereen zich mooi voelt, ongeacht hun achtergrond of ervaringen.