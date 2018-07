Hier moet je op letten als je een elektrische sfeerhaard wilt

Bij het inrichten van je huis, en dan met name de woonkamer, besteden we graag aandacht aan sfeer, comfort, verlichting en functionaliteit. Allemaal belangrijk, maar is warmpjes en gezellig erbij zitten niet net zo belangrijk? Elektrische sfeerhaarden zijn steeds populairder en een prima alternatief voor de traditionele haard. Wat zijn de voordelen van een elektrische sfeerhaard en waar moet je op letten?

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische sfeerhaard. Niet alleen omdat sommige huizen geen mogelijkheid hebben voor een open haard, maar ook omdat een elektrische sfeerhaard een veilige keuze is. Met bio sfeerhaarden gebeuren er regelmatig ongelukken, die voornamelijk ontstaan als de ethanol is opgebrand en de gebruikers de haard blijven bijvullen.

Voordelen

Een elektrische sfeerhaard doet niet onder ten opzichte van een authentieke haard. Het heeft meerdere voordelen, los van de veiligheid, warmte en comfort. Je bent niet steeds bezig met houtblokken erop leggen en ook het vuur hoef je niet in de gaten te houden. De haard gaat aan en uit wanneer jij dat wilt, soms ook met een handige afstandsbediening. Een elektrische sfeerhaard past in elke kamer, dus ook in de keuken of de slaapkamer, en zorgt voor een directe, comfortabele en gezellige sfeer.

Plaatsing

Een ander voordeel van een elektrische sfeerhaard is dat ze zonder al teveel aanpassingen in je huis geplaatst kunnen worden. Eigenlijk is het enige wat je nodig hebt een stopcontact. Verder is het, met name voor mensen die wat kleiner wonen, een fijne bijkomstigheid dat sfeerhaarden relatief weinig ruimte in beslag nemen.

Aanbod

Het aanbod in elektrische sfeerhaarden is groot. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar, zoals een vrijstaande haard, een inbouwhaard, een doorkijkhaard of een inzethaard. Voor elke stijl en inrichting zijn er haarden verkrijgbaar, zoals te zien is bij Dimplex elektrische haard. Verder heb je nog bijzondere type sfeerhaarden, zoals het zogenoemde schilderij. Dit type wordt in de muur ingebouwd of aan de wand gemonteerd. De vlammen in het schilderij geven echte warmte af, waardoor je volop sfeer en de functies van een haard ineen hebt.

Waar moet je op letten

Voordat je een sfeerhaard gaat aanschaffen, is het belangrijk dat je bepaalt welk plaatsingstype je wilt. Ga je voor inbouw, wandmontage of voor een vrijstaand model? Ook over het brandstoftype moet je van tevoren nadenken. Wil je gas, gel of stroom? Kijk tenslotte goed welke type sfeerhaard het beste past bij jouw inrichting en stijl. In de ene kamer past een open haard beter dan bijvoorbeeld het schilderij type.