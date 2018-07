Wordt online gokken vanaf 2019 legaal?

Gokken is de afgelopen jaren in populariteit gestegen. Dit is voor een aanzienlijk deel te wijten aan het feit dat het vergeleken met vroeger toegankelijker is geworden voor mensen om (online) een gokje te wagen. Online kansspelen zijn in Nederland verboden, maar er ligt momenteel wel een wet in de Eerste Kamer die online gokken onder strikte voorwaarden legaal maakt. Wat zijn de voordelen als gokken wellicht in 2019 legaal wordt?

Het totaal behaalde bruto spelresultaat, dus de omzet min de uitgekeerde prijzen, bedroeg in 2016 2,47 miljard euro, zo blijkt uit de in 2017 verschenen Marktscan landgebonden kansspelen 2016. De markt voor loterijen is de sector met het grootste marktaandeel, namelijk 46 procent. Casinospelen hebben een aandeel van tien procent.

Op dit moment mogen op basis van de Nederlandse Wet op de Kansspelen (WOK) geen vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Het gevolg hiervan is dat spelers uitwijken naar een buitenlandse of illegale site. Dit kan negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een site niet betrouwbaar is. Vandaar is het belangrijk dat mensen die willen gokken weten waar ze online casino informatie kunnen vinden met een overzicht van betrouwbare sites.

Geld mislopen

Zonder regulering heb je als overheid totaal geen zicht over hoeveel geld er in het online gokken omgaat. Daarnaast loop je als land financieel een boel belastinggeld en kansspelbelasting mis. Hier kan dus volgend jaar verandering in komen. Wat zijn hiervan de voordelen?

Het gaat de overheid bij het reguleren niet alleen om het geld dat zij hiermee zal verdienen. Naast het voorkomen van gokverslavingen is het idee dat mensen die online gokken eenvoudig te volgen zijn. Denk hierbij aan hoeveel iemand inzet en hoe vaak en hoe lang iemand speelt.

Gokverslaving voorkomen

Online goksites moeten op dusdanige wijze worden ingericht dat spelers duidelijk gewezen worden op eventueel risicovol gokgedrag. Vergunninghouders krijgen de plicht om goed voor hun bezoekers te zorgen om daarmee een eventuele gokverslaving te voorkomen. Ook komt er een landelijk register van spelers met verslavingsproblemen dat wordt beheerd door de Kansspelautoriteit.

Een ander voordeel van regulering is dat er werk wordt gemaakt van het voorkomen van witwassen en fraude. Dit betekent dus ook minder criminaliteit en illegaliteit. In de praktijk moet er gekeken gaan worden of een eventuele regulering gaat werken. De vraag is of mensen erop zitten te wachten dat ze op de voet worden gevolgd als ze online aan het gokken zijn. De tijd zal het leren.