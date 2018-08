Last van een after vakantiedipje? Niet met deze tips

De zomer nadert haar einde en de vakantie zit er weer bijna voor iedereen op. Het dagelijkse leven dient zich aan, zoals werk, school, huishouden en het gezin draaiende houden. Dat kan best even wennen zijn, zo’n wekker die in alle vroegte weer afgaat. Waar is het vakantiegevoel gebleven? Met deze tips heb jij geen last van een after vakantiedip(je).

We willen graag het vakantiegevoel zo lang mogelijk vasthouden, maar vaak zijn we dit na twee weken alweer kwijt. We kijken reikhalzend uit naar onze volgende vakantie, maar hoe zou het zijn als we ons wat bewuster worden van hoe we van dag tot dag leven? We mogen de vakantie wat meer in ons dagelijkse leven integreren en dus wat meer rust, zelfzorg en regelmaat inbouwen.

Keuzes

Ga eens kijken waar je andere keuzes kunt maken, waardoor je minder stress en spanning ervaart. We zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we maken, dus observeer de eerste week na terugkomst wat je energie kost, waar je moe van wordt en wat stress oplevert. En breng daar verandering in. Het gaat er niet om dat je alles moet veranderen, maar begin met één keuze, bijvoorbeeld een half uur eerder naar bed.

Weekendje weg

Tijdens de vakantie doen we vaak andere dingen dan thuis. Daarbij doen we soms bepaalde activiteiten helemaal niet, zoals televisie kijken. Dat kan uiteraard ook in eigen land. Kies ervoor om een week geen televisie of Netflix te kijken, maak wat vaker een wandeling (ook al is er geen strand) of plan als verrassing een weekendje weg Center Parcs in een plaats waar je nog nooit bent geweest. Vaak zeggen mensen dat ze tijdens de vakantie meer tijd voor elkaar en zichzelf hebben. Dat kan thuis toch ook? Zeg wat vaker ‘nee’ tegen afspraken en wat meer ‘ja’ tegen jezelf en elkaar.

Overvolle inbox

Heb je geen zin om weer aan het werk te gaan? Dit ligt niet aan je werk en ook niet aan die ene vervelende collega. Verdiep het contact met de mensen met wie je werkt, waardeer wat je doet en begin de eerste dagen na je vakantie rustig aan. De meeste mensen zien na de vakantie op tegen een overvolle inbox. Neem de tijd hiervoor, zeg tegen mensen dat je net terug bent en kijk waar je op je werk wat beter voor jezelf kunt zorgen.

Waarderen

Er is niets mis mee om alvast een vakantie of weekendje weg te plannen als je weer terug bent. Iets leuks in het vooruitzicht hebben, doet ons goed. Het allerbelangrijkste is echter dat je het hier fijn hebt, dus zorg dat je huis op orde is. Ga opruimen, gooi weg wat je niet meer nodig hebt, koop wekelijks een bos bloemen voor jezelf en vergeet jezelf en de mensen om je heen niet te waarderen. Van waarderen gaan we groeien en het fijne is: hiervoor hoef je niet de grens over.