Steeds meer mensen willen een superspecialist als het om cosmetische plastische chirurgie gaat. Zo ook in de Velthuis kliniek, waar iemand speciaal voor neuscorrecties is aangesteld. Cosmetisch plastisch chirurg Laura Zaal haar super specialisatie zijn de borstcorrecties. Ze doet alleen al rond de driehonderd borstvergrotingen per jaar. “Vrouwen lopen soms vijf jaar met het idee van een borstvergroting rond voordat ze bij mij komen.”

Tijdens haar opleiding tot algemeen chirurg wilde Laura eerst oncologische borstchirurgie gaan doen. “Wat ik daar lastig aan vond, is dat iemand na mijn werk de borst mooi ging maken. Dat wilde ik eigenlijk zelf doen.” Ze kon overstappen naar plastische chirurgie en merkte dat ze dit het allerleukste vond.

Sexy en vrouwelijk

Laura vindt de borst heel interessant. “We voelen ons als vrouw sexy en vrouwelijk door onze borsten, maar kunnen ook borstvoeding geven. Ik merk bij vrouwen dat de borsten erg belangrijk zijn. Ik vind het leuk dat ik door mijn werk iemand blij kan maken. Dit geldt zowel voor borstverkleiningen als borstvergrotingen. Sommige vrouwen hebben helemaal geen borsten en zijn volledig plat. Andere vrouwen hebben een te grote cupmaat en hebben hierdoor last van hun nek en rug.”

De grootste groep vrouwen die Laura opereert, zijn jonge moeders. “Ik krijg geen vrouwen op mijn poli die er als een Barbie uit willen zien. Ik maak geen pornoborsten. Ik doe voornamelijk borstvergrotingen bij vrouwen die een of meer kinderen hebben gekregen en eventueel borstvoeding hebben gegeven. Zij zijn onzeker geworden. Ik zie regelmatig vrouwen die bijvoorbeeld niet durven te zwemmen, omdat hun borsten leeg zijn. Ze vermijden bepaalde kleding, schamen zich en voelen zich niet vrouwelijk en sexy.”

Deze borsten horen bij mij

Laura en haar team doen ook onderzoek naar hoe vrouwen zich voelen, voor de ingreep en na de ingreep. “We hebben een hele hoge tevredenheid. Een borstvergroting scoort bijvoorbeeld in Amerika een hogere tevredenheid dan een knieprothese. Na zes maanden zie ik de vrouwen terug en dan komt de ontlading. Wat ik vaak hoor? Deze borsten horen bij mij. Ik hoef niet meer na te denken over mijn kleding, het dragen van een bikini of beha’s met vullingen. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten laten doen.”

Er wordt in de Velthuis kliniek niet geopereerd onder de 18 jaar, aldus Laura. “Ik zie een lichte stijging van jonge meiden die een borstvergroting willen. Er gaat dan altijd een ouder mee. De meiden die ik zie, weten heel goed wat ze willen. Het is belangrijk dat ik er zelf ook een goed gevoel bij heb. Soms komt er iemand met een foto van Instagram: zo wil ik het. Zo werkt het helaas niet, want elk postuur is anders. Je moet altijd uit van iemands eigen bouw en mede daardoor is niet alles maakbaar.”

Volgende dag alweer buiten

Met het unieke herstelprogramma dat Laura heeft ontwikkeld, lopen vrouwen na een borstvergroting de volgende dag alweer buiten en rijd je na vijf dagen weer auto. “Tien jaar geleden lag je een week op bed, maar daar hebben jonge moeders helemaal geen tijd voor. De persoonlijke begeleiding begint al voor de operatie.”

Als je relatie slecht is, gaat een borstvergroting dit niet oplossen, zegt Laura tenslotte. “Ik zie vrouwen die dit echt graag willen. We denken vaak dat mannen alleen maar van groot houden. Dat is een gechargeerd beeld. Ze komen wel heel vaak mee met hun vrouw, maar zeggen dan niet: doe mij maar groot.”