Woontrends 2019: welke vloer haal jij in huis?

Nog even en het jaar is alweer bijna om. Wat kunnen we verwachten voor 2019 op het gebied van wonen en vloeren? Zo is de visgraat vloer bezig met een comeback in elke kamer van het huis. Visgraat in diverse figuurtjes, triangelvormen en in veel verschillende kleuren. En we blijven de natuur in huis halen, ook in 2019.

De van oorsprong klassieke visgraat past goed in de hedendaagse woontrends: van nieuw klassiek en natuurlijk leven tot modern minimaal. Ondanks dat de visgraat vloer (houten vloer) minder onderhoudsgemak heeft dan bijvoorbeeld een PVC- of laminaatvloer, komt de vloer door haar authentieke en natuurlijke karakter vaker terug in woningen.

PVC vloeren

Met een visgraat vloer combineer je de tijdloze uitstraling van hout met de praktische voordelen van bijvoorbeeld pvc. PVC vloeren zijn een trend en bijna niet te onderscheiden van een houten vloer. PVC is een harde kunststof die vrijwel overal voor gebruikt wordt. PVC vloeren lijken qua uiterlijk op laminaatvloeren, maar zijn veel duurzamer.

Ze gaan bijna oneindig lang mee, kunnen nauwelijks beschadigd worden en zijn te combineren met vloerverwarming. Ook is een PVC vloer niet gevoelig voor vocht, waardoor de vloer zeker met kinderen een ideale keus is.

Vinyl vloeren

Vinyl vloeren waren vroeger helemaal in, maar zijn ook bezig met een comeback. Waar ze vroeger nog wat saai en lelijk waren, zijn vinylvloeren van Kwantum verkrijgbaar in de mooiste dessins. Door het taaie materiaal zie je geen krassen en deuken in de vloer. De vinyl vloer is gemakkelijk te leggen, isoleert goed en is vochtbestendig.

Wij zien ook steeds meer gietvloeren in een natuurlijke tint, maar met een gemêleerd patroon toegepast worden in interieurs. Natuurlijke materialen, zoals vilt, wol, rotan, bamboe, hennep en riet passen goed in deze interieurstijl in combinatie met organische vormen. Met deze kleuren en materialen creëer je een oase van rust in huis.

Natuur in huis

Tenslotte, haal de natuur in huis door groene planten te gebruiken als accessoires. Met name door het plaatsen van grote planten maak je echt een statement in je interieur. De behoefte aan ontspanning en verbinding met de natuur is groot. Daarom ligt de focus voor 2019 op veel natuurlijke en zachte kleuren. Denk hierbij aan groene tinten, zandkleuren, en lichte kleuren zoals lichtblauw en roze en paarse tinten.