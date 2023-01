Prijzen stijgen, alles is duur!

Begin januari maakte het CBS bekend dat de inflatie in Nederland opnieuw aan het dalen was. Waar de inflatie eerst 9,9% was, is deze nu 9,6%. Het CBR concludeerde dat uit hun schatting, maar waarschuwt dat de complete gegevens nog moeten komen. De consument merkte van deze inflatiedaling in de winkels echter maar weinig. Prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt blijven maar stijgen. Onderzoeksbureau GfK verwacht eerder meer prijsstijging dan een daling of stabilisering van de prijzen.

Het leven wordt duurder en dat merkt men niet enkel aan de boodschappen in de supermarkt. Androidworld.nl schrijft eind januari bijvoorbeeld dat Samsung gebruikers ongeveer 140 euro duurder uit zullen zijn voor de nieuwe Samsung Galaxy S23. Het vorige model was daarmee dus een stuk goedkoper. Omdat alles een stuk duurder wordt, doet men er goed aan om bij elke aankoop de vraag te stellen of dat product echt nodig is én of die ergens anders misschien goedkoper of met een betere kwaliteit te vinden is.

Vergelijken

Sites als Kopenenvergelijken.nl stellen zorgvuldig een aanbod samen waarop de consument kan zoeken naar de voordeligste producten. Nu alle prijzen stijgen kan het voordelig uitpakken om sites waarop producten worden vergeleken te bezoeken. Welke producten hebben de meeste kwaliteit? Welke producten hebben de langste levensduur? Welke producten zijn het goedkoopst? Sites als deze besteden veel tijd om de kwaliteit en prijsverhoudingen te onderzoeken. De tijd die de consument daar normaalgesproken aan kwijt zou zijn, is daarmee al opgelost.

Voor de snelle kopers scheelt het ook geld. Onderzoek doen naar de mooiste aanbieding kost tijd, dus komt men snel hetgeen zij tegenkomen. Handig als men dan door vergelijken het beste én goedkoopste product kunnen vinden.

Het vergelijken gebeurt dagelijks op basis van merken -sommige merken zijn betrouwbare leveranciers van producten, maar ook beoordelingen, reviews en ervaringen van andere consumenten. Product experts van dergelijke organisaties speuren op internet naar de beste beoordelingen en de mooiste ervaringen. Mocht er plots iets veranderen in de ervaringen en beoordelingen bij een eerdergenoemd product of dienst? Dan werkt men alles weer bij. Op die manier zijn vergelijksites altijd up to date én daarmee een mooie zoekmachine als je een balans zoekt tussen kwaliteit en prijs.

Categorieën

Wanneer men producten wil vergelijken en een goede aankoop wil gaan doen, is het fijn als producten al gesorteerd staan op categorieën. Zo kan de consument makkelijk zoeken naar de juiste artikelen. Men kan bijvoorbeeld zoeken naar ‘kleding, schoenen en accessoires’ als men wil weten wat de beste kersttruien zijn voor onder de kerstboom. Of ‘dieren’ als men opzoek is naar het ultieme voer voor hun kitten. Hier vindt men bijvoorbeeld ook televisies onder de categorie ‘elektronica’.