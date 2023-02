Waar je op moet letten als je een bootverzekering afsluit

Wat is er lekkerder dan tijdens een warme zomerdag even het water op gaan in je eigen boot? Heerlijk ontspannen of juist avontuurlijk zeilen. Het laatste waar je dan aan wilt denken is een ongeluk, of onverwachte schade – maar die zitten natuurlijk in een klein hoekje. Hier zijn tips om vooraf de juiste bootverzekering te kiezen.

Online regelen

Het afsluiten van een bootverzekering is op zich vaak in een handomdraai geregeld. De websites van diverse verzekeraars hebben bijvoorbeeld een online tool om een inschatting te maken van welke onderdelen je nodig hebt, en met een beetje geluk is ook de klantenservice op orde. Toch ga je met deze tips extra goed beslagen ten ijs – of beter gezegd: ten wáter.

Tips voor de juiste bootverzekering

Ken je schip. Vaar je een kajuitzeiljacht of een motorsailor? Een sleepboot of een speedcruiser? Elk van deze schepen heeft een andere grootte, gewicht en voortstuwingsmechanisme. Dat heeft ook weer effect op de verzekering. (Gelukkig hebben de beste verzekeraars een website waarop je deze dingen van tevoren kunt berekenen.)

Waar je vaart is ook van invloed op de hoogte van de premie. Bevaar je enkel rivieren, of ook de kust? Blijf je grotendeels in Nederland, of ga je regelmatig de grens over? In principe geldt: hoe groter het territorium, des te hoger valt de premie uit.

Vergeet je inboedel niet. Naast je schip zelf zijn ook de spullen erin de moeite waard om af te dekken. Bij sommige partijen wordt dit zelfs gratis meeverzekerd!

Bereikbaar en snel telt. Als er iets gebeurt op het water, wil je dat het direct wordt opgepakt. Wachten kan vaak niet. Zoek dus een verzekeraar die 24/7 bereikbaar is bij schade en snel handelt.

Check of je een eerlijke premie betaalt. Sommige verzekeraars houden meer rekening met je portemonnee dan andere. Zo heeft een onderlinge verzekeraar als EOC bijvoorbeeld geen winstoogmerk, waardoor ze de premies lager kunnen houden dan een commerciële partij.

Met een gerust hart het water op

Met deze tips in het achterhoofd maak je een weloverwogen keuze voor de bootverzekering die het beste bij jou past. Daarmee ben je nu klaar om de aanvraag te doen. Als wij je daarvoor advies mogen geven: bereken direct je premie op de website van EOC, een betrouwbare partij met een lange geschiedenis in de Nederlandse vaart. Zij zorgen voor de rest!

Nog één tip

Naast de bootverzekeringen en ondersteuning die EOC biedt, kun je ook lid worden van hun gratis maandelijkse nieuwsbrief. Deze staat vol met handige preventie- en onderhoudstips, scheepsnieuws en lijstjes met de mooiste vaarroutes van Nederland. Haal er je inspiratie uit en blijf tegelijkertijd op de hoogte van alles wat er speelt.