Enorme drukte bij carnavalswinkels, trainingspakken populair

Feestwinkels hebben het al wekenlang enorm druk met de verkoop van carnavalsartikelen. Vooral kleurrijke trainingspakken zijn in trek, blijkt uit een rondgang van het ANP. Mensen houden zich ondanks de gestegen prijzen niet in, omdat ze zoveel zin hebben in het carnavalsfeest, aldus de woordvoerders van verschillende carnavalswinkels door het land.

Opvallend is volgens hen ook dat het al sinds begin januari druk is in de winkels, terwijl dit in voorgaande jaren alleen voor de laatste twee weken gold. Hier hebben ze hun openingstijden op aangepast. Carnaval begint komende zondag.

Een woordvoerder van Feestkleding Breda ziet een omzetstijging van zo’n 35 procent ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronacrisis. Dit komt volgens hem deels door de gestegen prijzen, maar ook “omdat het feest dit jaar extra leeft, nu er geen coronamaatregelen meer zijn”. Bij Kees Konings in Essen gaat dit zelfs “het beste jaar ooit worden”, laat een woordvoerder weten. Volgens hem wordt er zo’n 25 procent meer omzet gedraaid dan vier jaar geleden.

Ook bij ’t Mooswief in Maastricht en bij Robbies Feestkleding in Bladel is het al wekenlang druk, laten de woordvoerders weten. Vooral warme kleding is populair en dan met name de trainingspakken, maar ook carnavalsjasjes en onesies, een pak dat het hele lichaam bedekt en uit één geheel bestaat, zijn gewild. Dit komt volgens de woordvoerders doordat carnaval altijd druk bezocht is en het feest daarom buiten de kroeg wordt voortgezet.

De winkels zien wat betreft de kinderkostuums een grote vraag naar personages uit films en series. “Het is meer Mario, Batman en minder de indiaan en cowboy”, aldus een woordvoerder van ’t Mooswief. Bij Feestkleding Breda is bij kinderen vooral de kleding van de serie Wednesday populair, laat een woordvoerder weten.

Dat het drukker is in de winkels komt volgens de verkopers dus omdat mensen extra verheugd zijn voor het carnavalsfeest na meerdere jaren met coronaregels, maar volgens de woordvoerders van Kees Konings en Feestkleding Breda zijn er ook minder mensen op wintersport vanwege de hogere kosten. Daarnaast zijn sommige mensen volgens hen na meerdere coronajaren uit hun carnavalspak van 2019 gegroeid.