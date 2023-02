5 gezondheidsvoordelen van zwemmen in de winter

Een koude douche nemen is één, maar een ijskoude duik nemen tijdens de winter is toch een stap verder. De douche kun je weer snel warm draaien, de temperatuur van open water niet. Toch is winterzwemmen een aanrader en heeft het heel wat voordelen, dat blijkt nu uit Fins onderzoek.

Fins onderzoek

In Oulu, een stad ten noorden van Helsinki, liep Wim Hof ooit een halve marathon op blote voeten, met temperaturen ver onder het vriespunt. Niet voor niets zit daar dan ook de universiteit waar Finse wetenschappers onderzoek hebben verricht naar de voor- en nadelen van winterzwemmen. De onderzoekers keken naar de effecten van regelmatig winterzwemmen op het humeur van deelnemers. De winterzwemmers namen van oktober tot en met januari gemiddeld vier keer per week een duik en vulden daarbij aan het begin en aan het einde een vragenlijst in. De conclusie? Die was voor positief. Winterzwemmen blijkt heel wat gezondheidsvoordelen te hebben.

Calorieverbranding

Het koude water verlaagt je lichaamstemperatuur waardoor je lichaam hard aan de slag moet gaan om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Je hart gaat het bloed sneller rondpompen door je lichaam en door de verhoogde hartslag gaat de calorieverbranding ook omhoog.

Sterker immuunsysteem

Dankzij het koude water gaat je lichaam meer witte bloedcellen aanmaken, die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van indringers van buitenaf. Voor een goed functionerend afweersysteem dat je bescherming biedt tegen bijvoorbeeld de griep, zijn witte bloedcellen dus heel belangrijk. Wil je het langer volhouden in het koude water of doe je aan watersport? Een wetsuit voor heren of dames is dan de ideale bescherming tegen onderkoeling maar laat je wel profiteren van de gezondheidsvoordelen van het koude water.

Betere bloedsomloop

Je lichaam krijgt door het koude water een opdoffer wanneer de temperatuur plotseling een stuk omlaag gaat. Het gevolg hiervan is dat het bloed meer naar de oppervlakte komt en de kou weg probeert te duwen, wat ervoor zorgt dat je lichaam zich kan verwarmen. De kou spoelt als het ware je aders, slagaders en haarvaten. Hoe vaker je dit doet, des te beter je bloedsomloop. En dat helpt dan weer bij het aanpassen aan wisselende temperaturen!

Endorfine high

Wanneer het hormoon endorfine wordt aangemaakt in je hersenen krijg je een gelukkig gevoel. Endorfine wordt aangemaakt bij onder andere grote fysieke inspanning en pijn. Dat doet je lichaam zodat je beter met een inspannende activiteit kan omgaan. Als je in koud water zwemt, vraag je heel veel van je lichaam. Het moet zich immers snel verwarmen. Die inspanning zorgt ervoor dat je veel endorfine produceert.

Minder stress

Wist dat er een verband is tussen zwemmen in koud water en stress? Onderzoek wijst uit dat koud water je lichaam om leert gaan met stress. Als je regelmatig in het koude water springt, zal je lichaam sneller tot rust komen in een stressvolle situatie. Daardoor kun je je ook in je dagelijkse leven makkelijker ontspannen.