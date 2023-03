Duurzame renovatie voor energie-slurpende gebouwen in 2033 verplicht

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne deden we allemaal energie-technisch een stap terug en sloeg iedereen fors aan het bezuinigen. Alleen halen we in Europa de klimaatdoelstellingen ook nu nog niet. Vooral de bouwsector baart zorgen. Volgens de Europese Commissie zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in Europa en veroorzaken ze 36% van de CO 2 -uitstoot.

Afgelopen week stemde het Europees Parlement voor een richtlijn volgens welke alle gebouwen in Europa met een slechte energie-efficiëntie gerenoveerd moeten zijn tegen 2030. De richtlijn is nog geen wet. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten de details nog uitonderhandelen. Dat gaat tijd kosten.

Richtlijn energie-efficientie

Het plan is dat gebouwen een energie-efficiëntielabel krijgen, waarbij A staat voor energie-neutraal en G wordt toegekend aan de 15% van het huizenbestand die er het slechtste bijstaat. Volgens de nieuwe richtlijn moeten alle gebouwen met een G-label minstens twee efficiëntie-klassen beter scoren en in 2033 minstens een D. Om twee klassen op te schuiven zijn simpele maatregelen al voldoende. Denk aan het isoleren van verwarmingsbuizen, dubbel glas plaatsen en het isoleren van de zolder.

Dat heeft niet alleen een welzijnseffect op de bewoners doordat bijvoorbeeld problemen met schimmel en vocht verminderd worden maar bepaalt natuurlijk ook de energiekosten. Dat laatste maakt dat inmiddels sommige bouwwerkzaamheden populairder zijn dan anderen.

Zo zijn vloerverwarming en raamrenovatie maar ook het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de zolder of het dak met bijvoorveeld PIR Isolatie platen zaken die mensen inmiddels sneller aanpakken dan tevoren.

4 tips voor een energie-efficiente verbouwing

De renovatie van je huis is echter vaak een heel project, dat tijd, energie en geld vraagt. Als je gaat renoveren, is een goede planning essentieel. Het is het prettigst als de werken elkaar logisch opvolgen en je eerst de dingen die dringend zijn aanpakt. Het is het beste om van boven naar onder te werken en het meest fijn als je eerst de verbouwingen doet die energie besparen. Zes tips om problemen tijdens of na je verbouwing te voorkomen:

1. Doe de dringende klussen eerst

Heb je schade aan de woning en zijn bepaalde werken dringend, dan moet je die eerst uitvoeren. Zo vermijd je vervolgschade.

2. Werk van boven naar onder

Door van het dak naar de kelder toe te werken, kunnen bouwprojecten die klaar zijn niet meer beschadigd raken bij latere werken. Zo kan bijvoorbeeld de vernieuwing van het dak niet tot schade leiden aan een gerenoveerde onderliggende verdieping.

3. Doe het meteen goed

Stel, de bedekking op je platte dak is aan vervanging toe. Laat dan meteen als dakbedekking EPDM op maat te plaatsen. Dat is elastisch, UV-bestendig en heeft een levensduur van wel 50 jaar.

4. Voorrang aan energie-efficiënte maatregelen

Als je het gebouw beter isoleert en luchtdichter maakt, verminder je de behoefte aan energie voor verwarming en dus de kosten. Door eerst de ingrepen uit te voeren die de meeste energie besparen, spaar je ook geld uit.