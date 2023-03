Landelijke kikkerdriltelling verlengd

De landelijke kikkerdriltelling, die tot en met dit weekeinde zou duren, is verlengd tot en met Tweede Paasdag. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie RAVON. Het blijkt toch nog “aan de koude kant” voor veel kikkers om aan nageslacht te denken.

Uit het zuiden komen wel meldingen over kikkerdril binnen, maar in het noorden hebben de lentekriebels nog onvoldoende toegeslagen. Daarvandaan zijn er nauwelijks berichten over de aanwezigheid in sloten en vijvers van kikkers in wording.

Het afzetten van kikkerdril kan plaatselijk wel weken schelen, aldus RAVON.

De telling betreft de eitjes van bruine kikkers. Die horen bij de eerste amfibieƫn die de lente in de bol krijgen.