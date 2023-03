Lentekriebelweek maakt veel los, makers lessen betreuren ‘hetze’

Met zo’n 2800 deelnemende scholen is de animo voor de zogeheten Week van de Lentekriebels groter dan ooit. Tegelijkertijd ziet kenniscentrum Rutgers, dat de lespakketten over seksualiteit samenstelt, dit jaar ook een stuk meer ophef over de inhoud dan voorheen. “Foutieve berichten en nepnieuws dragen daaraan bij. Die hele onlinehetze is nieuw voor ons”, zegt expert seksuele vorming Luc Lauwers.

Van basisscholen en GGD’en hoort Rutgers dat zij dit jaar meer vragen van ouders krijgen dan afgelopen jaren. “Meestal kunnen ze de zorgen snel wegnemen. Goed informeren is cruciaal’’, zegt Lauwers.

In Tilburg dreigden tientallen ouders hun kinderen thuis te laten vanwege de themaweek. Daarop besloot scholengroep Opmaat tot uitstel. Ook werd een informatieavond ingelast, vertelt bestuurder Annemie Martens. “Daar zijn zo’n tachtig ouders naartoe gekomen. Het gesprek is prettig verlopen, al liggen de meningen soms ver uit elkaar.’’

Vooral lessen over het eigen lichaam en de vraag “in hoeverre een jongen een meisje mag worden en andersom” maakten veel los, vult manager Hanneke Klerks aan. “Sommige ouders dachten dat leerkrachten daarin stimulerend zouden zijn”, vertelt ze. “Maar daar gaat het helemaal niet om. We leren kinderen dat iedereen zichzelf mag zijn.” De scholengroep vindt het verder belangrijk dat kinderen “weten dat dit bestaat”.

Een ander verhaal dat rondging, was dat kinderen masturbatie aangeleerd zouden krijgen. “Absoluut desinformatie”, zegt Martens. “Wij willen kinderen helpen groeien en volwassen worden. Dit is een bewezen methode, die al jaren wordt toegepast. Ouders mogen erop vertrouwen dat onze professionals er op een goede manier mee omgaan.” Hoe de scholen nu precies met de lesstof zullen omgaan, wordt komende week ingevuld. Scholen hebben daar veel vrijheid in.

Expert Lauwers is ook onjuiste verhalen tegengekomen. Bijvoorbeeld dat jonge kinderen les zouden krijgen in orale seks. “Als dat zo was, zou ik me ook zorgen maken. Maar het is totale onzin”, zegt hij. “Heel jammer en schadelijk.”

Het lespakket heeft als uitgangspunt om kinderen “op een positieve manier” over relaties en seksualiteit te leren. Voor sommige mensen confronterend: piemel en clitoris worden bij de naam genoemd. Scholen kunnen als ze willen ook een 3D-model van een clitoris krijgen, om daar in hogere groepen uitleg over te geven. Het idee is dat dit zal bijdragen aan latere plezierige ervaringen. Ook over transgender mensen wordt gesproken. “Dit zijn thema’s die spelen onder kinderen”, zegt Lauwers. “Ze hebben daar vragen over, dat horen wij ook van onderwijskundigen en de Kindertelefoon.”

Vroege voorlichting leidt er niet toe dat jongeren eerder zelf seksueel actief worden, zegt de expert van Rutgers. “Jongeren die een goede seksuele voorlichting hebben gekregen, beginnen juist later aan seks. Ze hebben er meer over nagedacht.”