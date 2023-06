Duurzaamheid ook steeds belangrijker op de WC

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Een van de producten waar je waarschijnlijk niet zo snel aan denkt, is wc-papier. Dat is raar want ieder mens poept en daarmee is het een massaprodukt met een enorme impact op het milieu. Hierbij moet je onder andere denken aan de ontbossing, het waterverbruik en het gebruik van chemicaliën bij het productieproces van conventioneel wc-papier.

Een studie uitgevoerd door het WWF (World Wildlife Fund) toonde aan dat de productie van conventioneel toiletpapier een grote impact heeft op het milieu, omdat het vaak van houtpulp gemaakt is afkomstig uit onduurzaam beheerde bossen. Deze ontbossing kan leiden tot verlies van biodiversiteit en een vermindering van koolstofopslag in de bodem. Gelukkig zijn er steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar!

Wat is duurzaam wc-papier?

Duurzaam wc-papier heeft minder impact op het milieu dan traditioneel toiletpapier omdat het op een ecologisch verantwoorde manier geproduceerd is. Dit kan betekenen dat het papier is gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen, of dat het is geproduceerd met behulp van duurzame productiemethoden. Het is bijvoorbeeld gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen zoals bamboe, suikerriet of gerecycled papier. Deze materialen hebben een lagere impact op het milieu dan traditionele materialen zoals houtpulp, omdat ze minder water en energie verbruiken en minder afval produceren.

Bovendien wordt het vaak geproduceerd met behulp van duurzame productiemethoden, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de reductie van chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Ook beter voor lijf en leden trouwens. Het is dus een bewuste keuze voor consumenten die willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Bovendien is er wetenschappelijk bewijs dat duurzaam wc-papier voordelen biedt voor het milieu en kan helpen om de impact van de toiletpapierindustrie op de natuurlijke hulpbronnen van de planeet te verminderen.

Van bamboe?

Een goede optie om je billen mee af te vegen is bamboe toiletpapier. Het wordt gemaakt van snelgroeiende bamboeplanten. Bamboe is een duurzame grondstof omdat het snel groeit en minder water nodig heeft dan bomen. Daarnaast is bamboe van nature antibacterieel en hypo-allergeen, wat het geschikt maakt voor mensen met een gevoelige huid. Bamboe wc-papier is ook zachter en sterker dan traditioneel toiletpapier. Bamboe groeit wel voornamelijk in Azië, dus het transport naar Europa kan wel impact hebben op het milieu. Het wc papier van Bamboi is echter bosvriendelijk, co2-negatief, klimaatneutraal en gemaakt van 100% FSC® gecertificeerde

bamboe.

Of van gerecycled papier

Een ander voorbeeld van een milieubewuste keuze is gerecycled wc-papier. Het wordt gemaakt van oud papier, wat betekent dat er geen bomen hoeven te worden gekapt. Het productieproces is minder belastend voor het milieu dan het maken van papier van nieuwe vezels. Het gebruik van gerecycled papier draagt bij aan de circulaire economie en vermindert de afvalberg. Een studie, uitgevoerd door het US Environmental Protection Agency (EPA), toonde aan dat de productie van gerecycled toiletpapier 30% minder energie, 40% minder water en 50% minder chemicaliën vereist dan de productie van toiletpapier van nieuw papier. Daarnaast werd vastgesteld dat gerecycled toiletpapier de hoeveelheid afval vermindert en bijdraagt aan de circulaire economie. Het nadeel van gerecycled papier is wel dat het soms minder zacht is dan traditioneel toiletpapier, hoewel daar tegenwoordig wel hard aan gewerkt wordt.