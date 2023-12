Ondernemers Giethoorn bieden toeristen nog altijd veel

In het eerste halfjaar van 2023 bleek dat het aantal Chinezen dat normaal gesproken de deur plat liepen in Giethoorn, dit jaar beduidend minder was. NOS schreef dat het gehele Chinese toerisme in Nederland sterk verminderd was. Na het afschaffen van de coronaregels had men stiekem al rekening gehouden met een nieuwe stroom van toeristen uit het Aziatische land. Ze doen dit echter niet meer naar plaatsen als Giethoorn. De plaatselijke ondernemers in het waterplaatsje in Nederland hadden de boten eerder dan normaal in het water gelaten, rekening houdend met een vernieuwde stroom Chinezen. Voor het altijd toeristische Giethoorn is de uitblijvende stroom Chinezen niet zo erg, benadrukte ook de ondernemers. De Chinezen waren een leuk extraatje op doordeweekse dagen, maar desondanks kan het plaatsje op zo’n miljoen toeristen per jaar rekenen.

Giethoorn in het kort

Giethoorn is niet zomaar populair. De plaats staat bekend om het stukje waar veel hand gegraven kanalen liggen en de huizen op eilandjes tussen het water staan. Deze eilandjes zijn met elkaar verbonden door 176 bruggen. Op al deze eilandjes staan boerderijen die in de 18e en 19e eeuw zijn gebouwd. De typische Nederlandse bouwwerken met rieten daken zijn voor veel toeristen een leuke bezienswaardigheid en worden afgewisseld met genoeg toeristische attracties, winkels en restaurants. Bijzonder is dat dit stuk van Giethoorn volledig autovrij is. Er zijn namelijk geen wegen… De bewoners verplaatsen zich lopend of op de fiets en de auto’s zijn verderop geparkeerd op daarvoor bestemde parkeerterreinen.

Activiteiten

Het meest bekend zijn de vaartochten die men in Giethoorn kan beleven. Zo kan men een rondvaart beleven op een rondvaartboot door de kanalen. Men kan er echter ook voor kiezen om zelf een bootje te huren of een rondvaart te doen op een privéboot met een gids die alles kan vertellen over Giethoorn. Maar in Giethoorn kan men ook terecht voor heel veel andere activiteiten. De Giethoornse ondernemers bieden bijvoorbeeld zomerse activiteiten als subboarden aan en voor de actievelingen kan er ook gefietst of gewandeld worden.

Wanneer in de winter de kou toeslaat kan er soms ook op de kanalen geschaatst worden. De laatste keren dat dat kon waren in de winter van 2018 en 2021. Ook voor cultuurliefhebbers biedt Giethoorn activiteiten. Zo kan men een pottenbakkerij en verschillende musea bezoeken.

Tenslotte kunnen natuurliefhebbers hun hart ook ophalen in Giethoorn. Zo kan men bijvoorbeeld ook even uitwijken naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Voor eenieder die na dergelijke activiteiten dan reuzehonger hebben gekregen zijn er genoeg restaurants en eettentjes in Giethoorn te vinden. Op die manier kan een bezoek aan ‘het Venetië van Nederland’ op een fijne manier worden afgesloten en kan met volle buiken weer vertrekken.

Voor sommige dingen zal men even moeten uitwijken

Menig toerist in Nederland zal hier een coffeeshop willen bezoeken. In Giethoorn zal dat niet gaan, aangezien hier geen coffeeshop gevestigd is. Ook de snelle hap bij Mac Donalds zal men hier niet vinden. Voor dergelijke winkels en restaurants zal men het in de omliggende plaatsen moeten zoeken.