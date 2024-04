Trendalert: Huishoudartikelen met heerlijke geuren nu ook te koop in Nederland

Huishoudartikelen waaraan een heerlijk geurtje is toegevoegd en waarvan je huis lekker ruikt, zijn de nieuwste sensatie in het schoonmaakschap. Denk aan klinkende namen als Unicorn Dust, Baby Powder en Lush Pomegranate. Waar traditionele producten zich vaak vooral richten op ontsmetten en ontvetten, voegen de geparfumeerde huishoudartikelen ook nog eens een flinke portie fun toe aan het schoonmaakritueel in de keuken en badkamer. Waar komt deze trend eigenlijk vandaan?

Overgewaaid uit Engeland

In Engeland weten ze hoe je van het huishouden een feestje maakt. Onder andere Fabulosa heeft een enorm assortiment aan betaalbare, schoonmaakproducten gelanceerd met steeds weer nieuwe geuren, geïnspireerd op seizoenen en designerparfums. Dit merk, dat bekend staat om zijn specifieke producten voor verschillende huishoudelijke klusjes, heeft al meer dan 150 geuren uitgebracht sinds de oprichting in 2019 en voegt ieder seizoen nieuwe geuren toe. Bovendien zijn alle producten 100% vegan.

Een groeiende trend

De trend van geurende huishoudproducten beperkt zich niet langer tot alleen schoonmaakmiddelen. Van wasparfums en geurboosters voor in de wasmachine tot huissprays en interieurparfums, de trend om een vleugje frisheid en plezier toe te voegen aan de alledaagse huishoudroutine gaat steeds verder. Consumenten worden aangetrokken tot deze producten vanwege hun vermogen om niet alleen schoon te maken, maar ook om een aangename sfeer te creëren in huis.

Praktisch en verfrissend

Naast het toevoegen van een aangename geur aan het schoonmaken, bieden geurende huishoudproducten ook praktische voordelen. Ze kunnen helpen bij het maskeren van onaangename geuren, zoals die in de keuken of badkamer, en ze kunnen een gevoel van comfort en welzijn bevorderen tijdens het uitvoeren van huishoudelijke taken. Bovendien geven ze consumenten de mogelijkheid om hun persoonlijke geurvoorkeuren te uiten en hun huis te laten ruiken zoals zij dat willen.

Cleanfluencers

Ook op sociale media is de geurentrend niet onopgemerkt gebleven. ‘Cleanfluencers’ op platforms zoals Instagram, TikTok en Facebook delen enthousiast hun favoriete geuren en nieuwe lanceringen, waardoor het #FabulosaFeeling zich als een lopend vuurtje verspreidt. Fabulosa-producten vallen op vanwege hun betaalbaarheid en geurrijke alternatieven, waardoor ze een welkome toevoeging zijn aan de dagelijkse schoonmaakroutine.

Nu ook in Nederland

Het snelst groeiende geurmerk in Groot-Brittannië heeft nu ook zijn weg gevonden naar Nederland. Sinds kort zijn de budgetvriendelijke Fabulosa-producten exclusief verkrijgbaar bij de Action, met prijzen die beginnen vanaf slechts €1,49. Met een scala aan geuren en producten die perfect zijn afgestemd op verschillende huishoudelijke behoeften, hoopt Fabulosa ook in Nederland te scoren met ‘savings that make scent’.