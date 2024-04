Landelijke inzet rollerbank voor controle e-bikes duurt langer

De nieuwe rollerbanken die kunnen bepalen of elektrische fietsen, speedpedelecs en fatbikes harder gaan dan toegestaan zijn nog niet overal in gebruik. De politie liet eerder weten dat de 247 testapparaten naar verwachting in april in gebruik zouden zijn door het hele land, maar dit lijkt nu eerder mei of juni te worden.

In Amsterdam en de regio Zeeland-West-Brabant worden de rollentestbanken wel al gebruikt, meldt een woordvoerder van de politie. Ook worden de boetes van 290 euro voor het opvoeren van e-bikes volgens hem uitgedeeld, maar hij wist niet hoeveel mensen er precies op de bon zijn geslingerd. Dat de uitrol van de nieuwe rollerbanken langer duurt, komt volgens de woordvoerder doordat veel politieteams nog bezig zijn met trainingen over hoe deze werken. Hij kan niet zeggen waardoor de vertraging is ontstaan.

Op de rollerbank kan worden getest of de trapondersteuning van elektrische fietsen en fatbikes stopt bij de toegestane 25 kilometer per uur. Als dat niet het geval is dan blijkt het voertuig opgevoerd, waardoor de fietser harder kan. Bij speed-pedelecs geldt een toegestane trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.

Bij de eerste twee overtredingen worden nog boetes uitgedeeld. Als een fietser voor de derde keer de fout ingaat, wordt de elektrische tweewieler in beslag genomen. De woordvoerder wist niet of dit al is gebeurd. De rollerbanken moeten helpen bij het voorkomen van ernstige ongelukken met fietsers die volgens de politie hand in hand gaan met de opmars van elektrische voertuigen.