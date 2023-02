Lente in Limburg is puur genieten

Het is nog niet helemaal voor te stellen maar de lente is in aantocht. Wie goed luistert in de ochtend hoort de vogels al fluiten en wie goed kijkt, ziet alweer knopjes in de bomen groeien en bollen ontspruiten in de aarde. Wie aan lente denkt, denkt vaak ook meteen aan de paasvakantie en een lekker weekend weg. Voor velen de start van het lentegevoel. En dat is genieten.

Genieten in Limburg

In Limburg, één van de gezelligste provincies van Nederland weten ze wat genieten is. Pasen vieren in bourgondische steden zoals Maastricht of Valkenburg is gegarandeerd een feestje. Maar je kunt er ook enorm goed ontspannen in de glooiende natuur want de provincie is onder andere ook bekend voor zijn heuvelachtige landschap. Limburg heeft bovendien het meest indrukwekkende fietsroutenetwerk. Heide, groen en boomgaarden zover je blik reikt. En wat denk je van al die lekkernijen zoals vlaaien en ambachtelijk gebrouwen bier?

Nationale Parken

In Limburg liggen drie Nationale Parken: de Meinweg, de Groote Peel en de Maasduinen. De parken hebben bijzondere kenmerken. De Meinweg is bijvoorbeeld het enige gebied in Limburg waar de adder voorkomt. En zo staat de Groote Peel bekend om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis op gebied van turfwinning. De uitgestrekte natuur biedt vele mogelijkheden voor fietsen, wandelen, of paardrijden. Talloze routes zijn eenvoudig te volgen via het knooppuntensysteem. Hier tref je vele bezienswaardigheden, zoals mooie kastelen en molens.

Het grootste watersportgebied

Zit je liever in een bootje? De Maasplassen vormen het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland. Je kunt er heerlijk watersporten en normaliter kun je hier diverse rondvaarten maken.

Shoppen in Limburg

En hou je van winkelen? Dan kun je hart ophalen in Roermond en modestad Maastricht. Roermond kent het Designer Outlet Roermond, met maar liefst 200 winkels voor merkkleding tegen outletprijzen. En Maastricht kent de meest prachtige designerwinkels waar je nog behandeld wordt als een prins of prinses. Even koffie drinken en vlaai eten op een terrasje in de zon op de grote markt en je lenteweekend kan niet meer stuk.

Hotel Bon Aparte

Natuurlijk zijn er ook buiten Limburg veel mooie provincies te bezoeken. Denk ook eens aan de Achterhoek bijvoorbeeld. Ga gezellig op pad in het prachtige Overijssel, waar je de meeste prachtige kastelen en landgoederen kunt bewonderen. In deze provincie kun je bijvoorbeeld ook heerlijk overnachten in het hotel Bon Aparte dat aan een mooie bosrand is gelegen. Geniet van het lekkere eten dat gemaakt is van producten uit de streek en sta de volgende dag op met een lekker ontbijt, klaar om weer de bossen in te gaan.