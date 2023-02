50plus talkshow deze keer over oorlog en vrede

De talkshow ‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De show wordt wekelijks opgenomen in de studio van Media Collectief Limburg in Roermond en is onder meer hier te zien. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft.

Oorlog en vrede

Deze editie van ‘Stem voor later’ staat in het teken van oorlog en vrede. Wat is nu en in de toekomst de strategische functie van ons leger? Hoe geven we daar handen en voeten aan? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Tafelgasten praten onder meer over (sociale) dienstplicht, investeringen in het leger, de bijdrage aan de NAVO en F16’s voor Oekraïne. Als expert is uitgenodigd luitenant-kolonel b.d. Paul van Campen, lobbyist en deskundige strategische verdediging. Van Campen heeft veertig jaar ervaring als militair en deed mee aan vier belangrijke operaties, onder meer in Srebrenica en Kosovo. Verder is Henk Denissen te gast. Hij is 50PLUS-kandidaat voor Provinciale Staten Noord-Brabant. Denissen was 46 jaar beroepsmilitair, onder meer kapitein bij de opleiding van de logistieke eenheid van de genie. Ook aan tafel John Heckathorn, voorheen sergeant in de Amerikaanse luchtmacht en als laatste gestationeerd op vliegbasis Soesterberg. Hij is eveneens 50PLUS-kandidaat voor Provinciale Staten Noord-Brabant. En 50PLUS-woordvoerder Presley Bergen schuift aan.

De Dienstplicht, wel of niet?

Bergen was van 1974 tot 1990 als sergeant-majoor instructeur militaire opleiding bij de Koninklijke Landmacht. Hij heeft duizenden dienstplichtigen opgeleid. De dienstplicht is nu weer actueel. Maar is er wel draagvlak voor, waar hebben we het precies over en hoe zit het met de uitvoering? Henk Denissen voorziet praktische problemen als de opschorting van de opkomstplicht van de dienstplicht ongedaan wordt gemaakt, en jongeren dus weer moeten opkomen. Paul van Campen is voor een dienplicht, volgens Zweeds/Duits model, met de keuze voor jongeren om een bepaalde periode aan de samenleving bij te dragen door een tijd in het leger of bijvoorbeeld in de zorg. Dat is ook wat Henk Denissen wil.

John Heckathorn geeft aan: als je het doet, moet je het goed doen, ‘maar ik zou niet weten waar je de mensen vandaan moet halen’. Hij kiest in dat geval voor: “Opleiden voor de toekomst, bijvoorbeeld voor een drone-oorlog, niet met soldaten in het veld en tanks, die tijd is voor ons voorbij.” Presley Bergen vindt dat je zulke militaire dienplichtigen via opleiding meerwaarde moet bieden voor hun latere leven in de burgermaatschappij. Omgekeerd kan het leger profiteren van mensen die buiten het leger zijn opgeleid. Wel moet dan de betaling beter worden, zegt Paul van Campen.

Ommekeer in het denken over defensie

De hele tafel is van mening dat er meer geld naar het leger moet. Ook moet Nederland de NAVO-contributie helemaal gaan betalen. Dat is ook het standpunt van 50PLUS, vertelt Ellen Verkoelen in haar wekelijke column. Zij pleit verder voor ‘gezond verstand’. We moeten ons niet door angst laten leiden. Paul van Campen hoopt op een nationale ommekeer in het denken over defensie, zoals eerder in Duitsland. “In Nederland hebben we 75 jaar vrijheid en dat is uniek.” Maar hierdoor zijn we, in zijn woorden, ‘lui’ en ‘compleet verweekt’ geworden. Als oplossing stelt hij onder meer voor: “Het (defensie)beleid niet door burgers laten maken” (maar door militairen). De lobbyist noemt de huidige staat van defensie ‘erbarmelijk’. Dat is erg, want ‘met de Oekraïne-oorlog hebben we een reële kans om in een NAVO-verband te moeten optreden’. Wat betreft verdere steun voor (niet-NAVO-lid) Oekraïne zegt hij: “Het is steun of genocide toestaan.” Het leveren van F16’s, na de eerder gedane investeringen, is volgens Paul van Campen dan ook ‘een logische vervolgstap’ voor Nederland. “We hebben ze genoeg gegeven om niet te verliezen, nu moeten we doorpakken om te winnen.”

Waterschappen

In het onderdeel over de waterschappen spreken we met John Akkermans over schade aan erfgoed door overstromingen. Akkermans is coördinator Restauratie Opleidings Projecten Zeeland. Verder praten hierover mee twee 50PLUS-kandidaten voor Waterschap Limburg, te weten Jacques Arntz en Jojo Mulder, en John Heckathorn, 50PLUS-kandidaat Waterschap AA en Maas.

In eerdere edities werden thema’s besproken als energie, openbaar vervoer, veiligheid, vuurwerk, wonen, onderwijs en werkgelegenheid. Elke aflevering is er aandacht voor een actueel onderwerp gerelateerd aan de waterschappen. Ook is er een optreden van huiscolumnist Ellen Verkoelen, 50PLUS-lijsttrekker Provinciale Staten Zuid-Holland.