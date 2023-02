Mogen ‘schone’ auto’s inmiddels goedkoper parkeren?

De Nederlandse overheid wil dat alle auto’s op de weg in 2050 volledig schoon zijn. De accu’s van elektrische auto’s verbeteren snel, de kosten per kilometer dalen en er zijn steeds meer laadpalen. Overheden werken hard om schoon rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Momenteel rijden bijna 300.000 van de 9 miljoen auto’s in Nederland volledig schoon. In 2030 zijn dat er naar verwachting zo’n twee miljoen.

Schoner rijden = goedkoper parkeren

Uit onderzoek blijkt dat korting op parkeertarieven voor elektrische auto’s bij kan dragen aan het aantrekkelijk maken van schoon rijden. Zeker in combinatie met andere voordelen voor elektrische rijders. Vorig jaar zomer was het plan nog dat per 2023 de mogelijkheid tot goedkoop parkeren voor schone auto’s, net als de voordelige 16% bijtelling door het kabinet, zou worden ingezet om schoon rijden verder te stimuleren. Zo kregen gemeenten bovendien de kans om hun drukke centrum schoner te maken met minder geluidsoverlast.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) legde de Tweede Kamer voor de Gemeentewet hiervoor aan te passen. Gemeenten zouden vanaf 2023 lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden.

Parkeren is maatwerk

In Nederland mogen gemeenten namelijk zelf bepalen of automobilisten moeten betalen om ergens te parkeren, en hoeveel dat kost. Die bevoegdheid is vastgelegd in artikel 225 van de Gemeentewet. De bedoeling was dat gemeenten ervoor zouden kunnen kiezen om ‘schone’ auto’s korting te geven, hoe hoog de korting zou zijn en op welke manier ze de korting zouden geven. De mogelijkheid om korting te geven zou alleen gelden voor auto’s die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Het gaat dan om elektrische auto’s en auto’s op waterstof, personenauto’s en bestelbussen. En dus niet om zuinige of hybride auto’s.

In 2023 gemeentewet aanpassen

Maar is de gemeentewet inmiddels gewijzigd en is de mogelijkheid tot goedkoop parkeren voor schone voertuigen nu eigenlijk al ingevoerd? Nee, de Tweede Kamer stemde in september 2022 tegen het verlagen van parkeertarieven voor elektrische auto’s. Een Kamermeerderheid voelde er niets voor om dure auto’s gratis te laten parkeren. Tesla-rijders krijgen al meer dan genoeg voordelen, zoals een aanschafsubsidie voor hun auto en subsidie op zonnepanelen, vond de PVV.

Tips voor goedkoper parkeren

Natuurlijk heb je de overheid niet persze nodig en kun je zelf ook uitvinden waar je goedkoper kan parkeren in verschillende steden en gemeenten. Hieronder staan enkele tips:

Parkeer bij een P+R

Als je naar een grotere stad komt, dan kun je jouw auto tegen een voordelig tarief parkeren bij een P+R locatie. Vervolgens kun je per openbaar vervoer verder reizen naar je bestemming.

Vergelijk de tarieven

Als je liever dichtbij je bestemming wil parkeren, dan is het verstandig om vooraf het parkeeraanbod te vergelijken. Niet alleen vind je zo de goedkoopste parkeeraanbieder. Dit scheelt je ook nog een behoorlijke zoektocht op de dag zelf.

Reserveer vooraf een plek

Door vooraf te reserveren zet je de prijs voor het parkeren vast. Hierdoor weet je wat je betaalt en voorkom je eventuele financiële verrassingen.