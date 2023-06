Gemeente Utrecht verbiedt nieuwe tabaksspeciaalzaken

De gemeente Utrecht heeft besloten om het vestigen van nieuwe tabaksspeciaalzaken te verbieden, nog voordat landelijke wetgeving dit voorschrijft. Het verbod geldt voor minstens één jaar.

Het besluit omvat ook het verbieden van ‘shop-in-shop’-constructies, waarbij een deel van een supermarkt wordt ingericht als een tabaksspeciaalzaak die toegankelijk is vanuit de supermarkt. Het inrichten van een aparte tabaksspeciaalzaak met een aparte ingang blijft echter toegestaan volgens de Tabaks- en Rookwarenwet.

Het voorbereidingsbesluit van de gemeente Utrecht, dat geldt voor de hele stad, heeft tot doel de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken te voorkomen. De gemeente heeft als doel dat alle kinderen in Utrecht in 2035 rookvrij opgroeien en dat minder dan 5% van de inwoners nog rookt. Wethouder Eelco Eerenberg heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid gevraagd om snel actie te ondernemen om de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken te beperken, met verwijzing naar een aangenomen motie in de Tweede Kamer.

Lees het besluit.