Een 21-jarige man uit Schijndel is maandag overleden in het ziekenhuis. Hij ging zondagavond aan de Zandweg in Den Bosch het water in en werd daarna door omstanders niet meer gezien. De hulpdiensten werden ingeschakeld en die vonden hem in het water.

Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij maandag overleden. “Wij wensen zijn naasten veel sterkte”, laat de politie weten.