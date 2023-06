CU-leider Bikker deelt ongemak over coalitie met PVV in Flevoland

Na onder anderen het partijbestuur en vicepremier Carola Schouten geeft ook politiek leider Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan in haar maag te zitten met de samenwerking van haar partij met de PVV in het provinciebestuur van Flevoland.

Ik heb er een naar gevoel bij dat we samenwerken met een partij die de democratische rechtsstaat ergens niet erkent, daar tegenin gaat”, zegt Bikker tegen Nieuwsuur. “Dat vind ik ingewikkeld.” Maar net als andere partijkopstukken die zich eerder over de kwestie uitlieten, zegt zij dat het aan de leden van de afdeling is om die keuze te maken.

“In onze partij mogen leden zelf dingen afwegen en dat gaan ze in Flevoland ook doen”, zegt Bikker. Zij benadrukt dat de ChristenUnie daarin juist verschilt van de PVV, die op partijleider Geert Wilders na geen leden heeft die mogen meepraten.

Schouten noemde samenwerking met de PVV eerder al “ongemakkelijk” en landbouwminister Piet Adema liet weten zich erover te hebben verbaasd. Ook partijvoorzitter Ankie van Tatenhove liet zich er kritisch over uit, net als de jongerenorganisatie PerspectieF.