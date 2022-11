Scoor voor je Club is voor maatschappelijke organisaties ‘fondsenwerving 3.0’ 

Als lid van een sportclub of vereniging heb je als vrijwilliger vast wel eens de jaarlijkse verkoop van advertenties voor in het clubblaadje gedaan. Of vroeg je een lokale ondernemer de sport-shirts van de belangrijkste teams te sponsoren.

Het voortbestaan van een club of vereniging is nu eenmaal vaak afhankelijk van de hoeveelheid geld dat binnenkomt. Maar in de nasleep van de coronatijd en door de energiecrisis en financiële crisis die er aan zit te komen, zien veel clubs dat zij minder inkomsten, meer kosten en minder leden hebben. Ook is het steeds moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden. Inmiddels zit 50% van alle clubs en goede doelen dan ook in ernstige financiële penarie.

Niet meer leuren langs de deuren

Nu is er een app die het leven van clubs, stichtingen en verenigingen en hun leden een beetje makkelijker gaat maken: Scoor voor je Club. ‘

Scoor voor je Club is een initiatief waarmee deelnemers het hele jaar door kunnen sparen voor zichzelf én voor hun favoriete club, simpelweg door te shoppen en te pinnen bij deelnemende ondernemers. Het programma werkt eenvoudig en maakt gebruik van de handige en privacy-vriendelijke Dappre app.

Als deelnemer kies je de digitale clubkaart van je favoriete club, koppelt die aan je betaalrekening en gaat besteden bij deelnemende winkels of horecabedrijven. Uiterlijk 36 uur na je besteding zie je de bijdragen van deelnemende ondernemers in je spaarpot komen.

De helft gaat automatisch naar de clubs die jij kiest en de andere helft kun je zelf besteden bij deelnemende winkels of inzetten om de contributie te betalen bij deelnemende clubs. Maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, culturele instellingen en goede doelen kunnen zelf kosteloos een ‘digitale clubkaart’ uitgeven. Ondernemers kunnen eenvoudig meedoen door zichzelf online aan te melden.

Fondsenwerving 3.0

Wat was de aanleiding voor het ontwikkelen van de app?

“Heb je even? De aanleiding voor Scoor voor je Club is de maatschappelijke betrokkenheid van ons team en het besef dat maatschappelijke organisaties een belangrijk rol spelen in de samenleving, gevolgd door de verwondering over het feit dat ze allemaal de hand op moeten houden om de financiële middelen te vinden om te kunnen blijven bestaan.”

Het is volgens Marcel en Cindy dus volkomen logisch dat clubs en verenigingen aankloppen bij lokale ondernemers met de vraag om financiële steun. Helaas kunnen ondernemers simpelweg niet alle verzoeken honoreren en zeker niet als hier geen meetbare inkomsten tegenover staan.

“Het leidt vaak tot onbegrip bij trouwe klanten. De oplossing is niet de volgende actie. De oplossing moet structureel zijn. Scoor voor je Club is voor maatschappelijke organisaties -dus sportverenigingen, culturele instellingen en goede doelen- ‘fondsenwerving 3.0’.”

Een gezonder en gelukkiger Nederland

De hoop is dat Scoor voor je Club het nieuwe normaal wordt.

“We bouwen, om te beginnen in Nederland, aan een maatschappelijk digitaal ecosysteem waarbij alle partijen winnen; maatschappelijke organisaties, ondernemers en deelnemers. We willen op basis van het groeiende netwerk positieve impact maken en het netwerk inzetten voor een gezonder en gelukkiger Nederland.”

De initiatiefnemers willen met Scoor voor je Club bijdragen aan de verbinding tussen consumenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot één samenwerkende- en elkaar versterkende gemeenschap.

Landelijke beweging met lokale betrokkenheid

Een ideologische missie met verschillende stakeholders zoals Scoor voor je club in beweging krijgen is niet zo maar gepiept en kost veel bloed, zweet en tranen. Ergens begin je toch met een eerste club, een eerste ondernemer en een eerste deelnemer die allemaal vragen hoeveel mensen, clubs en ondernemers al meedoen. De bekende kip en het bekende ei.

“Om die situatie te doorbreken moet je samen kunnen werken met partijen die het positieve verschil willen maken en geloven in de beweging. Eerst zien en dan geloven, werkt hier niet. Je gelooft erin en gaat ervoor.

De uitdaging van Scoor voor je Club als beweging is het best te vatten in de woorden van Johan Cruyff: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Scoor voor je Club is voor maatschappelijke organisaties een instrument als onderdeel van een digitaal ecosysteem. Dat instrument moet door een club zelf actief worden ingezet. Afwachten of ‘het werkt’ is kansloos.”

Nooit meer ‘nee’ zeggen

In feite is Scoor voor je Club voor structurele inkomsten volgens Cindy en Marcel te vergelijken met Instagram voor communicatie. In het geval van Instagram begrijpt een gebruikende organisatie dat zij hun account op Insta onder de aandacht moeten brengen. Daar doet Instagram niets aan, zij faciliteren het netwerk. Scoor voor je Club zien we daarom ook als beweging, waarbij de focus in eerste instantie ligt op het aanhaken van lokale ondernemers en landelijke grootwinkelbedrijven die lokaal betrokken willen zijn.

“Voor ondernemers is Scoor voor je Club een oplossing om alle clubs te kunnen sponsoren. Nooit meer nee hoeven zeggen tegen vrijwilligers die komen vragen voor een gift, een donatie of sponsoring. Zij kunnen maatschappelijke organisaties wijzen op Scoor voor je Club waar zij een eigen digitale clubkaart uit kunnen geven en hun achterban kunnen mobiliseren om te komen besteden. Deelnemende schoenenretailer vanHaren zegt dan ook: “Met Scoor voor je Club kunnen we nationaal regie nemen over onze lokale betrokkenheid!”.

Samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en ondernemers

Cindy: “We zijn trots op de samenwerkingen met organisaties zoals NOC*NSF, NL Actief VSG, INretail, Studenten Sport Nederland, om samen de beweging aan te jagen. Inmiddels zijn er ook al vele clubs die succesvol een digitale clubkaart uitgeven. Denk aan de FC Den Bosch Foundation, S.C. N.E.C., Met je hart, MHC MEP of Make-A-Wish. De digitale clubkaart van Make-A-Wish vind je hier.”

Ook zijn er al veel lokale ondernemers aangehaakt. Dat zijn vaak zelfstandig ondernemers die een eigen zaak hebben of franchisenemer zoals Run2Day, SPAR University, Expert, HEMA, McDonalds, Bakkertje Bol, etc.

Maar ook landelijke ketens zoals vanHaren en TUI zien de kansen om alle clubs en alle klanten blij te maken met de super sympathieke boodschap dat zij graag ook jouw club sponsoren.

“Het nemen van de nationale regie over lokale betrokkenheid maakt dat medewerkers vandaag aan alle clubs een positieve boodschap kunnen geven in plaats van hen naar het hoofdkantoor te verwijzen waar clubs vervolgens vaak ‘nee’ te horen krijgen. Het enige wat een club hoeft te doen is de eigen digitale clubkaart uit te geven en via socials te verspreiden onder haar achterban.”, aldus de initiatiefnemers.

En ook voor ondernemers en grootwinkelbedrijven is Scoor voor je Club een laagdrempelige, betekenisvolle en unieke vorm van (lokale) marketing.

“Zij hebben geen kosten aan de voorkant, bepalen zelf hun bijdrage en dragen alleen af als klanten deelnemer zijn aan Scoor voor je Club. Bovendien hebben zij geen gedoe op de winkelvloer met pasjes scannen of kassakoppelingen. Pinnen = scoren!”

Wil jij ook sparen voor je club terwijl je lokale ondernemers steunt? Starten kan via deze link. Ondernemer en interesse om lokale verenigingen en stichtingen te steunen? Klik dan op deze link.