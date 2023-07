Aantal kappers de afgelopen paar jaar onverminderd gegroeid

De kappersindustrie in Nederland is dynamisch en bloeiend. Overal in het land zijn er kapsalons te vinden, variërend van kleine lokale bedrijven tot grote salons in de stadscentra. Deze salons bieden een scala aan diensten, waaronder knippen, kleuren, stylen en verzorgen van het haar.

Een bruisende industrie

Uit het meest recente marketingrapport van de kappersbranche blijkt dat het aantal bedrijfsvestigingen van kappers de afgelopen paar jaar onverminderd is gegroeid. Momenteel staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 32.671 bedrijfsvestigingen in Nederland met als hoofdactiviteit kappersshop ingeschreven. Hiermee is het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit kapper de afgelopen vijf jaar met 19,8 procent toegenomen.

Vertrouwen en welzijn

Veel mensen dromen dan ook van prachtige, golvende lokken of een kapsel met volume, en kappers kunnen die dromen waarmaken. Als je haar maar goed zit, was niet voor niets ooit een populaire carnavalshit. Door klanten te voorzien van de gewenste haarstijl, helpen kappers mensen zich zelfverzekerd en stralend te voelen. Met hun expertise, creativiteit en klantgerichtheid bieden ze een scala aan diensten om aan de wensen en behoeften van een diverse klantenkring te voldoen. Ze spelen zo blijkbaar een essentiële rol in de Nederlandse samenleving, waar stijl, zelfexpressie en persoonlijk welzijn hoog in het vaandel staan. We zijn een ijdel volkje! Nederlandse kappers hebben daarnaast vaak goede scholing achter de rug en de vaardigheden en expertise om hun klanten te helpen de gewenste look te bereiken.

Innovaties

Naast het knippen van het haar, zijn föhns en krultangen die het haar niet beschadigen belangrijk gereedschap geworden in de kapperstoolkit. Kappers in Nederland blijven over het algemeen goed op de hoogte van de nieuwste trends en technieken met betrekking tot het gebruik van deze stylingstools. Van strakke krullen tot losse beach waves, en van balayage en ombre-kleuring tot geavanceerde knip- en stylingtechnieken. Nederlandse kappers blijven vernieuwen en experimenteren om aan de wensen van hun klanten te voldoen. Daarnaast blijven ze zich ook bewust van nieuwe technologieën en innovaties die de schadelijke effecten van hittegereedschap kunnen verminderen. Bovendien selecteren ze haarverzorgingsproducten die het haar beschermen en gezond houden.

Uitdagingen

Hoewel de kappersindustrie in Nederland floreert, staat ze ook voor uitdagingen. De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de sector, met tijdelijke sluitingen en beperkingen die de bedrijfsvoering hebben beïnvloed. Desondanks hebben kappers veerkracht getoond en zich snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Ze hebben hygiëneprotocollen geïmplementeerd, online boekingsmogelijkheden aangeboden en zich flexibel opgesteld om de behoeften van hun klanten te blijven vervullen.

Duurzaamheid en bewustzijn

En ook in de kapperswereld groeit het bewustzijn van duurzaamheid. Duurzame en energie-efficiënte tools gebruiken die minder schadelijk zijn voor het milieu worden meer en meer gebruikt. En steeds meer kappers kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke producten. Ook verminderen ze hun water- en energieverbruik, gebruiken ze recyclebare verpakkingsmaterialen en werken ze met natuurlijke en biologische haarverzorgingsproducten. Dit groene initiatief is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de klanten!