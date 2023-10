Op Dierendag aandacht voor 1,5 miljoen geslachte dieren

PINK! De jongeren van de Partij voor de Dieren vragen op woensdag 4 oktober 2023 bij een protest op Utrecht Centraal aandacht voor de 1,5 miljoen dieren die per dag worden gedood in de bio-industrie.

Miroya Reinders, bestuurslid van PINK!: ‘Ondanks de verschrikkelijke

omstandigheden voor dieren en het effect op het klimaat doet de politiek

nog veel te weinig om de enorme aantallen dieren die we in Nederland houden te

verminderen.’

Elke dag worden er 1,5 miljoen dieren geslacht. Dat zijn er 1,5 miljoen

te veel, aldus PINK!. Ze protesteerden daar tegen bij Utrecht

Centraal. Met borden vroegen ze deze Dierendag aandacht voor de vergeten

dieren in de vee-industrie.

Nieuw politiek klimaat

Juist op Dierendag moet er extra aandacht komen voor het leed van dieren

in de vee-industrie, vinden de jongeren. ‘Het onverdoofd afbranden van

varkensstaartjes en de gruwelijke misstanden bij slachthuizen moeten

aangepakt worden,’ zegt Xenia Minnaert, voorzitter van PINK!. De

politiek is aan zet en er is geen tijd te verliezen voor de dieren.

Struisvogelpolitiek

Dankzij de Partij voor de Dieren staan de rechten van dieren steeds meer

op de politieke agenda. De jongeren van Partij voor de Dieren vinden

echter dat de veranderingen te langzaam gaan. Uit cijfers van het CBS

blijkt dat in 2022 het aantal megastallen met 4,4% toenam, terwijl dit

ingaat tegen de plannen van het kabinet. In 2021 is de vernieuwde wet

Dieren aangenomen in de Tweede én Eerste Kamer, met daarbij

verschillende aanpassingen van Partij voor de Dieren Kamerlid Leonie

Vestering. Minnaert: ‘Dit zou een enorme stap vooruit zijn voor het

welzijn van de dieren in de bio-industrie, zolang deze nog bestaat. Maar

de minister van Landbouw heeft doodleuk gezegd de aanpassingen niet uit

te gaan voeren. Dat is niet hoe onze rechtsstaat werkt.’