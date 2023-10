Meerdere provincies hijsen de Israëlische vlag als steunbetuiging

Meerdere provincies hebben maandag de Israëlische vlag gehesen, als blijk van medeleven met Israël. Van Noord-Holland, Gelderland en Flevoland is bekend dat ze voor hun provinciehuis de vlag van Israël ophangen. In andere provincies wordt hierover nog gediscussieerd.

De provincie Noord-Holland liet zondag al weten “uit medeleven met de getroffenen van de terreuraanslagen in Israël en allen die rouwen en in angst verkeren over het lot van familie en geliefden” de Israëlische vlag te hijsen bij het provinciehuis in Haarlem. De Flevolandse gedeputeerde Jan Klopman (BBB) meldde op X dat hetzelfde gaat gebeuren in Lelystad. Bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem wappert de vlag van Israël inmiddels ook, aldus een woordvoerder.

Op het Binnenhof werd de Israëlische vlag maandagochtend ook gehesen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken, het departement van demissionair premier Mark Rutte, gaat het niet om een vlaginstructie. Provincies en gemeenten mogen zelf beslissen of ze dit willen doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in ieder geval besloten ook de Israëlische vlag te hijsen, meldt demissionair minister Hugo de Jonge op X.

Israël werd zaterdagochtend aangevallen door de Palestijnse groep Hamas en reageerde daarop met aanvallen op de Gazastrook. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei direct dat zijn land in oorlog is. Aan beide kanten vielen inmiddels honderden doden.