Opvang Oekraïense vluchtelingen in Maasbommel

Beneden-Leeuwen – De voortdurende oorlog in Oekraïne zorgt voor een aanhoudende instroom van ontheemden uit Oekraïne naar Nederland. De verwachting is dat dit op korte termijn niet verandert. De Rijksoverheid heeft opnieuw gevraagd om extra opvangmogelijkheden binnen onze gemeente te realiseren. In Maasbommel wordt het pand aan de Raadhuisdijk 18 in gereedheid gebracht zodat er plek is voor de noodopvang van Oekraïense gezinnen.

Noodopvang in Maasbommel

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne zonder sociaal netwerk regelen de gemeenten opvang.

Wij zijn benaderd door de eigenaar van het pand aan de Raadhuisdijk 18. We zijn met elkaar in gesprek gegaan. De eigenaar verzorgt nu al de opvang van ontheemde Oekraïners in Altforst. En hij verzorgt de catering van ’t Veerhuis in Wamel. Er is in het pand aan de Raadhuisdijk plek voor ongeveer 30 vluchtelingen.

Aanpassen pand

Eerst moet het pand aangepast worden om het geschikt te maken voor de noodopvang. Medio december verwachten we de eerste vluchtelingen. In totaal is er plek voor ongeveer 30 vluchtelingen. Het is nog niet bekend wanneer alle beschikbare plekken bewoond zijn. Hoelang de Oekraïners er blijven wonen kunnen we nu niet voorspellen.

Oekraïners onderdeel van onze samenleving

Burgemeester Vincent van Neerbos: “De oorlog in de Oekraine blijft voortduren. En er zijn nog steeds veel mensen op de vlucht. We hebben twee gemeentelijke opvanglocaties In Altforst en Wamel. Daarnaast zijn er veel vluchtelingen opgenomen bij particulieren. De Oekraïners zijn onderdeel van onze samenleving.

Het is belangrijk goed te communiceren en het gesprek aan te gaan. De inwoners van Maasbommel hebben een brief van mij ontvangen. Voor hen is volgende week een bijeenkomst. Ook daarna blijven we in gesprek. Misschien willen inwoners hulp aanbieden, in welke vorm dan ook. Of hebben zij vragen of zorgen.”

Meer informatie

De gemeente staat klaar voor inwoners die vragen of zorgen hebben. Op de website van de gemeente staat mogelijk al het antwoord op een vraag. Daar heeft de gemeente een speciale pagina voor: www.westmaasenwaal.nl/steun-oekraine. Mailen mag natuurlijk ook. Dit kan naar [email protected]. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact op.