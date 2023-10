In de Spotlight: Monique Reijntjes copywriter, econoom en eigenaar van Ikwiltekst.nl

“Wel iets te vertellen hebben, maar niet weten hoe. En al helemaal niet op papier. Schrijven is voor velen een kwelling. Met de tips uit ‘Schrijfgids voor ondernemers’ van Monique Reijntjes wordt het misschien toch nog leuk. En leesbaar. Dat laatste geldt ook voor Reijntjes’ boek.”

Monique Reijntjes schreef Schrijfgids voor ondernemers. Ze stelt dat teksten schrijven en gebruiken in het belang van je bedrijf niet ingewikkeld hoeft te zijn.

Op 13 oktober om 10.00 uur vindt bij de Meentwerf in Hilversum een workshop met aansluitend de boekpresentatie plaats van de Schrijfgids voor ondernemers.

Tijdens de workshop ga je aan de slag met twee onderdelen uit de schrijfgids: Het vinden van je Lam. Je lam? Ja, dat is jóuw unieke talent. Vervolgens schrijf je jouw eigen Elfjespitch. Een mega korte en krachtige pitch die je overal voor kan gebruiken.

Monique Reijntjes deelt in het boek: Schrijfgids voor ondernemers, haar unieke manier van content maken. In het boek behandelt ze – onder meer – een stappenplan waarmee je laagdrempelig begint met het maken en hergebruiken van teksten. Als je het stappenplan volgt heb je binnen no time een map met bruikbare teksten. Je kan je teksten uit de bieb op allerlei verschillende manieren gebruiken. In het boek bespreek ik er drie.

In het dagelijks leven vertaalt Monique de verhalen van ondernemers en ondernemende mensen naar tekst. Haar ambitie is om anderen meer plezier in het creëren van content te geven èn bestaande content slim te hergebruiken. Waarom brengen rijke teksten geld in het laatje? Voor haar is het een tweede natuur. Body geven aan teksten. Waarde toevoegen. Tegenwoordig heet dat: relevante content. Meer weten hoe je waarde toe voegt met woorden, dan kun je naar de gratis workshop in Hilversum toe.