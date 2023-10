Gemeenten hijsen vredesvlag om geweld in Midden-Oosten

Naast de gemeenten die de Nederlandse of de eigen vlag halfstok hijsen of de Israëlische vlag tonen vanwege het geweld in het Midden-Oosten, zijn er ook gemeenten in Nederland die een ander pad kiezen. Zij hijsen de zogeheten vredesvlag. Onder meer Arnhem, Zoetermeer en Dordrecht doen dit. De vredesvlag is blauw, met daarop een afbeelding van een witte duif.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hijst dinsdag de vredesvlag in zijn stad. De Gelderse hoofdstad wil medeleven betuigen “met alle burgerslachtoffers die deze dagen vielen in Israël en Palestijnse gebieden”. In het stadhuis komt een condoleanceregister te liggen.

Ook Zoetermeer hangt de vredesvlag dinsdag bij het stadhuis. “Opnieuw een land in oorlog, waar onschuldige burgers de dupe van zijn”, laat de Zuid-Hollandse gemeente weten. Dordrecht was de eerste gemeente die de keus op de vredesvlag liet vallen. “De recente schokkende gebeurtenissen in Israël raken ook veel Dordtenaren, hun familie en naasten. Deze situatie doet ons beseffen op hoeveel plekken op de wereld onschuldige burgers in een oorlogssituatie zitten”, aldus de gemeente.

Ook op het stadhuis van Amsterdam is de vredesvlag dinsdag te zien. “Deze vlag is een steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers aan Israëlische en Palestijnse zijde, en aan alle Amsterdammers die meeleven of in angst en onzekerheid verkeren”, aldus de gemeente. De hoofdstad hees maandag de vlag van Israël boven het stadhuis.

In een rondgang van het ANP langs ruim honderd gemeenten meldt ook Landsmeer, ten noorden van Amsterdam, de vredesvlag te hebben gehesen. Die vlag blijft er de hele week hangen. “Het nieuws over de situatie in het Midden Oosten raakt iedereen. Laten we stilstaan bij vrede”, zegt burgemeester Léon de Lange. Het Gelderse Rheden laat weten: “We betreuren de uitbarsting van het geweld en de onschuldige burgers die hiervan het slachtoffer worden. De vredesvlag is bedoeld om te benadrukken hoe belangrijk vrede is.” Wijk bij Duurstede in Utrecht geeft aan dat de vredesvlag daar al een tijdje hangt, dus ook nu.