Zuid-Holland hangt provinciale vlag uit medeleven halfstok

Zuid-Holland hangt de provinciale vlag op het provinciehuis in Den Haag halfstok, als blijk van medeleven met alle slachtoffers van het geweld in Israël en op de Gazastrook. Zuid-Holland volgt hiermee het voorbeeld van gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die hun gemeentevlaggen halfstok hebben gehangen.

“De Zuid-Hollandse vlag hangt halfstok. De provincie doet dat naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël. Op deze manier geven we uiting aan ons medeleven met alle slachtoffers die gevallen zijn”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Van Noord-Holland, Gelderland en Flevoland is bekend dat ze voor het provinciehuis de Israëlische vlag hebben gehesen. Dat gebeurde maandag ook op het Binnenhof bij het ministerie van Algemene Zaken. Volgens een woordvoerder van het departement van demissionair premier Mark Rutte gaat het niet om een vlaginstructie. Provincies en gemeenten mogen zelf beslissen of ze dit willen doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in ieder geval besloten ook de Israëlische vlag te hijsen.

Vorig jaar diende Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie in, waarin het de provincie opriep om neutraliteit te behouden wat betreft vlaggenvertoon. Aanleiding hiervoor was de Oekraïense vlag die voor het provinciehuis in Den Haag werd gehesen, als blijk van medeleven met Oekraïne na de Russische militaire inval. De motie van FVD werd door een grote meerderheid van de Staten verworpen.