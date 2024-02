Gemeente Zundert mag grond camping Fort Oranje verkopen

De gemeente Zundert in Noord-Brabant mag de grond van de voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen verkopen aan de hoogste bieder. De oud-eigenaren wilden het omstreden recreatiepark ook verkopen, maar dat is donderdag afgewezen door de rechtbank in Breda.

De gemeente had het beheer van de camping in 2017 overgenomen van vader Cees en zoon Jan Engel. Er stonden onder meer brandgevaarlijke caravans en er werden hennepkwekerijen aangetroffen. Ook registreerde de politie honderden incidenten die grotendeels te maken hadden met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje.

Zundert wilde de kosten van het onderhoud van het park verhalen op de familie Engel. Die weigert te betalen. Daarom besloot de gemeente de grond te verkopen. De familie wilde dat de rechter een einde zou maken aan het beslag van de gemeente op de grond. Dan zouden zij het terrein te koop kunnen aanbieden. Maar in die eis ging de rechter niet mee.

De burgemeester van Zundert, Joyce Vermue, heeft gezegd dat de gemeente zich gesteund voelt door de uitspraak. “De gemeente Zundert is er altijd van overtuigd geweest dat wij met het overnemen van het beheer van de camping het juiste hebben gedaan. Voor de bewoners die er woonden, en in het belang van een gezonde en veilige woonomgeving.”