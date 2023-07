Veel overlast in Zwolle door noodweer

Het slechte weer heeft zondagmiddag en -avond voor veel wateroverlast in Zwolle gezorgd. In de hoofdstad van de provincie Overijssel kwamen volgens de veiligheidsregio zo’n dertig meldingen binnen tussen 16.00 en 19.30 uur over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes van woningen. Vooral de wijk Assendorp werd getroffen. De brandweer is constant bezig geweest met vijf voertuigen.

Ook elders in de provincie waren incidenten. Zo was er een schuurbrand in Radewijk in de gemeente Hardenberg en een brand aan de Braunstraat in Zwolle. In de gemeente Dalfsen was de veiligheidsregio druk met stormschades, zoals omgewaaide bomen. In Oldenzaal moesten hulpdiensten een volwassene en twee kinderen uit een drijvende auto redden.