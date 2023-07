Brandweer Twente redt volwassene en kinderen uit drijvende auto

De brandweer heeft zondag in de Eektestraat in Oldenzaal (Overijssel) een volwassene en twee kinderen uit een drijvende auto gered. De bestuurder van het voertuig reed bij een tunnel en merkte dat de auto begon te drijven door het vele water op de weg als gevolg van de flinke buien. Daarop is de brandweer gebeld, legt een woordvoerder uit.

De volwassene en de twee kinderen “staan weer veilig op het droge”, aldus de brandweer. De woordvoerder meldt verder dat er vooral in Enschede en Oldenzaal veel overlast is als gevolg van de buien. Er zijn meer dan negentig meldingen gedaan over bijvoorbeeld omgevallen bomen en losgeraakte putdeksels.