Overijssel krijgt handhavingsverzoek om bomenkap stil te leggen

De Stichting NatuurAlert wil dat de provincie Overijssel de kap van bomen op de Sallandse Heuvelrug stillegt en heeft daarom een officieel handhavingsverzoek ingediend. Volgens de natuurclub overtreden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de Wet natuurbescherming door 55 hectare bos te kappen op het westelijk deel van dit Natura 2000-gebied. De werkzaamheden begonnen op 4 september, maar moeten volgens NatuurAlert direct worden gestaakt.

De stichting, bestaande uit activisten, juristen, politici en deskundigen op het gebied van natuurbeheer, riep de provincie eerder al per brief op om de bomenkap voor minstens zes weken stil te leggen. Beschermde reptielen die in het gebied leven, zouden zo gevangen en elders uitgezet kunnen worden. Overijssel heeft vooralsnog geen gehoor gegeven aan de oproep van de natuurclub. Een woordvoerder van de provincie liet vorige week weten dat de brief “bestudeerd en besproken” zou worden, maar dat dit wel enige tijd kon gaan duren.

Nu er woensdag een formeel handhavingsverzoek is binnengekomen, moet Overijssel een besluit nemen. De woordvoerder van gedeputeerde Maurits von Martels (natuur en landbouw) kon hier nog niets over zeggen. JA21 en de BBB, met afstand de grootste partij in de Provinciale Staten, hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bomenkap.

Volgens NatuurAlert hebben de provincie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het voortraject “behoorlijke steken laten vallen” in de communicatie. Zo zouden omwonenden en natuurorganisaties erg laat en onvolledig zijn ge├»nformeerd over het project.

Staatsbosbeheer zegt dat de bomen worden weggehaald om zo de heide uit te breiden en daarmee de leefgebieden van kwetsbare soorten te verbeteren, waaronder korhoenders. Volgens NatuurAlert wordt echter geen rekening gehouden met beschermde reptielen. “Het op het eerste gezicht nobele doel van de steun aan het korhoen, om dit dier meer ruimte te bieden, levert onaanvaardbare natuurschade op”, staat in een eerdere brief.