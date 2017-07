Speciale agenda zet zowel de zakenvrouw als de moeder centraal

Nederland telt ruim een half miljoen vrouwelijke ondernemers en het merendeel hiervan is moeder. Dat het best een uitdaging kan zijn om alle ballen in de lucht te houden, weet onderneemster én moeder Marieke Anthonisse van Zakenmam alles van. Ze bedacht een speciale agenda. “De Zakenmam agenda is een agenda die privé en zakelijk combineert en die ondernemende moeders helpt het overzicht te behouden.”

Dat dit overzicht regelmatig zoek is, heeft Marieke zelf ook ervaren toen ze in 2004 moeder werd. Dagelijks coacht zij ondernemende vrouwen waarvan de meeste moeder zijn. Ze zitten vaak in een spagaat tussen werk en privé. “Je hebt een hele andere tijdsindeling als je moeder bent. Je moet veel meer rekening houden met je kinderen. Daarnaast hebben kinderen behoefte aan regelmaat. Je hebt nu eenmaal minder uren per dag voor je bedrijf als je moeder bent. Dit wil niet zeggen dat je niet ambitieus kan zijn; alleen je tempo komt wat lager te liggen.”

Zeker nu we het einde van het schooljaar naderen, rennen veel moeders van hot naar her. Dit ziet Marieke heel vaak, ze zijn zonder focus bezig. “Deze laatste weken voor de zomer vragen veel van moeders. Eigenlijk begint half juni al de zomerperiode, dus heb je acht weken die anders zijn dan de rest van het jaar. Met een kind in groep acht komt rond deze tijd helemaal veel bij kijken.” Maar met of zonder de zomer voor de deur: de indeling van je dag als ondernemende moeder is anders. Ze hebben met meer factoren rekening te houden. “Als een kind ziek thuis zit, kan dit heel frustrerend zijn. Maar je hebt er wel mee te dealen.”

“We willen te veel en te snel”

Het valt Marieke op dat veel vrouwen weinig focus en structuur hebben. “Vrouwen vinden het lastig om prioriteiten te stellen. Veel vrouwen ervaren stress en zijn regelmatig moe. We willen vaak veel meer doen in een dag dan mogelijk is. We hebben onrealistische doelen, omdat we te veel te snel willen. Daarbij beginnen we vaak aan iets, wat we niet afmaken. Tenslotte vergelijken we onszelf te veel met succesverhalen op sociale media en laten we ons hierdoor gek maken. Richt je op jezelf, is mijn advies. ” Heeft ze nog tips voor de zomerperiode?

Houd er rekening mee dat je de komende weken minder kan doen. Maak je planning dus kleiner: als je bijvoorbeeld aan drie projecten per week werkt, reduceer dit de komende tijd tot één. Maak het dus kleiner, richt je op één ding en rond dit af.”

“Blijf in beweging en laat dus niet alles liggen tot september. Je hebt een eigen bedrijf en dit gaat gewoon door. Kijk wanneer je een moment kunt vinden dat je iets kan doen. In een uur kan je veel meer doen dan je denkt, mits je gefocust bent. Of overleg met je partner of je bijvoorbeeld één dag in het weekend kan werken. Blijf kijken naar wat wel kan en voel je niet schuldig als je gaat werken.”

“Neem wat boeken mee op reis die jou inspireren. Blijf lezen en blijf op de hoogte van wat er speelt. Spreek in je telefoon ideetjes en inspiraties in of schrijf dingen op.”

Na het grote succes van vorig jaar is de Zakenmam agenda voor 2018 vanaf september verkrijgbaar. “Veel vrouwen komen in de knel te zitten tussen hun zakelijke- en privé-agenda. Deze agenda zet zowel de zakenvrouw als de moeder centraal. De agenda is zowel gericht op je onderneming en de groei hiervan, maar je kunt ook alle activiteiten die bij het moederschap horen erin verwerken, zoals de logopedie afspraak van je zoon. Al je acties en to do dingen kun je per dag zichtbaar maken en hier een tijd aan koppelen. Structuur en planning, daar gaat het voor mij om. Daar helpt deze agenda bij.”

Ben jij een ondernemende moeder en heb je behoefte aan wat meer structuur? Ga dan naar onze Facebookpagina en doe mee met onze winactie. Zakenmam geeft een agenda cadeau!