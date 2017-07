In de spotlight: Daphne Feller van BrainExplainers

Zo lang als ze zich kan herinneren heeft Daphne Feller van BrainExplainers het intrigerend gevonden hoe mensen denken, voelen en handelen. Zij is van mening dat je vanuit de neurowetenschap mensen, maar ook bedrijven, kunt helpen om meer betrokkenheid en duurzame productiviteit te creëren. “Het creëren van een positieve werkomgeving wordt door sommigen nog steeds gezien als een softe bezigheid. In de huidige tijdgeest is dit een strategische fout.”

De 21ste eeuw vraagt om een andere manier van denken, aldus Daphne. De regels van het spel zijn fundamenteel veranderd. Organisaties worstelen met de betrokkenheid van hun medewerkers. Recent onderzoek onder 25 miljoen medewerkers van honderden bedrijven toont aan dat tachtig procent zich niet betrokken voelt. Daarbij ligt het ziekteverzuim in Nederland erg hoog. “We zijn de afgelopen jaren bezig geweest met het bagatelliseren van de rol van emoties. De focus lag op cognitieve vaardigheden, maar dit werkt niet meer. Jarenlang heb ik in corporate gewerkt, maar ik merkte op een gegeven moment dat de zingeving weg was. Mijn werk gaf me geen energie meer en ik miste de creativiteit. Ik zag wat er fout ging binnen organisaties op het gebied van betrokkenheid. We leven in een wereld die snel tempo verandert, terwijl aan de andere kant individuen proberen te vertragen. We duiken niet voor niets allemaal op een yogamat of doen aan meditatie.”

“We kunnen niet multitasken, ook vrouwen niet”

Daphne is nu ruim een jaar bezig met haar bedrijf BrainExplainers, waarbij ze samen met organisaties werkt aan de verhoging van de betrokkenheid van medewerkers met als doel een positieve en creatieve werkomgeving te creëren. Aan de hand van workshops, presentaties en advies geeft zij bedrijven inzicht in het menselijk gedrag van hun medewerkers. Daarnaast deelt zij, op basis van ervaring en eigen onderzoek, haar visie. Daphne heeft tien stappen gedefinieerd om organisaties te ondersteunen in het proces om een optimale werkplek te creëren. “De traditionele prestatiegerichte aanpak werkt niet langer. Het is de vraag waarom sommige organisaties nog steeds overtuigingen hebben die uit de vorige eeuw komen. Namelijk dat emoties van medewerkers er niet toe doen. Deze organisaties streven nog altijd naar volledige, en soms gedwongen, efficiëntie. Ooit was dit een zinvolle aanpak maar in deze continue veranderende wereld heeft dit geleid tot hoog ziekteverzuim en lage betrokkenheid. Het is tijd dat we werken aan een omgeving waar medewerkers zich weer vitaal voelen en met meer plezier hun werk doen.”

In haar werk geeft Daphne organisatie en hun medewerkers een kijkje in het menselijk brein en stelt de vraag: waarom doen we de dingen die we doen? Ze geeft daarmee inzichten in hoe ons brein werkt. “90 tot 95 procent van de dingen die we doen, doen we onbewust. Daarbij verkwisten we elke dag 2,5 uur aan multitasking, terwijl onderzoek laat zien dat we helemaal niet kunnen multitasken. Vrouwen ook niet, ook al denken ze van wel. Dat is goed om te weten, maar nog beter om te ervaren. Door middel van oefeningen laten we mensen zien hoe vaak we switchen op een dag, van onze mobiel naar onze laptop, om vervolgens weer iets anders te gaan doen. Je switcht niet alleen van de ene activiteit naar de andere, maar ook van het ene hersensysteem naar het andere. Iets wat veel energie kost en mensen vaak overprikkeld van raken.”

“Ik start elke dag met vijftien minuten meditatie”

Naast haar werk doet Daphne een MBA-studie en heeft ze twee kleine kinderen. Haar slaapuren zijn hierdoor wat beperkt op het moment. Wat zou ze zelf adviseren aan mensen met een druk leven? “Het gaat om een mentale balans. We zijn allemaal druk en we moeten veel. Ik deel mijn dag in blokken in. In de ochtend kijk ik wat ik echt moet doen en daar maak ik tijd voor. Ik focus me alleen daar op en zet mijn telefoon uit. Daarbij start ik elke dag met vijftien minuten meditatie. Zo’n moment voor mezelf in de ochtend zorgt ervoor dat ik veel relaxter mijn dag inga. Ook is het belangrijk om jezelf doelen te stellen, zowel dagelijks als jaarlijks. Zet ze op papier, want anders blink je met je ogen en is 2017 voorbij.”

Een van Daphne haar doelen is een gezonde en vitale beroepsbevolking. “De ziektekosten rijzen momenteel de pan uit. Mede met behulp van neurowetenschap kunnen we voor alle generaties op de werkvloer een positieve werkomgeving creëren. Daar zet ik mij graag voor in.”