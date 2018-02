Toen Hermien Miltenburg jong was, zat de maatschappij anders in elkaar. Je kon als vrouw drie dingen worden: juf, moeder of verpleegster. Nu kunnen studenten uit 3.000 opleidingen kiezen en zijn er meer dan 20.000 beroepen. Niet gek, dat veel jongeren stress ervaren als ze moeten besluiten welke studie ze willen doen. “Het is te zot voor worden dat iemand van 18 jaar een burn-out krijgt.”

Als oudervoorlichter ondersteunt Hermien ouders en studenten op het gebied van studiekeuze. Dat hier veel vraag naar is, blijkt wel uit de meer dan 100.000 mensen die jaarlijks haar blog bezoeken. “Er is veel druk op studenten vanuit de maatschappij en mislukken is geen optie. Daarbij willen ouders dat hun kind succesvol is, want dan heb je het als ouder goed gedaan.”

Een verkeerde studiekeuze kost ons allemaal geld. Een student betaalt 2.000 euro collegegeld, maar in totaal kost een studiejaar 10.000 euro. De student betaalt dus maar een klein deel, de rest betaalt de belastingbetaler. “Als je je eerste jaar niet haalt, is dat een verspilling van zo’n 8.000 euro aan belastinggeld. Deze kosten en de toenemende druk geven studenten een gevoel van haast. Ik zeg weleens tegen ouders: hoe erg is het eigenlijk als er een jaar verloren gaat?”

“Veel uitval in het eerste studiejaar is helemaal niet nodig”

Hermien is zelf moeder van drie kinderen en vond het toentertijd lastig om hen te begeleiden met hun studiekeuze. “Als ik dat moeilijk vind, dan zijn er vast meer ouders die dat ook zo ervaren, dacht ik.” Zodoende kwam ze op het idee om na jaren als leerkracht gewerkt te hebben, ouders en studenten bij te staan. “Veel uitval in het eerste studiejaar is helemaal niet nodig.”

Hermien deelt haar ervaringen, presenteert, schrijft en geeft webinars. “Ik geef ouders van jong volwassenen simpele informatie. Zo deel ik welke opleidingen er zijn, waar je als ouder op moet letten, wat past bij je kind en waar geld mee te verdienen is. Dat laatste is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is waar iemands passie ligt. Als een student weet waar zijn of haar passie ligt, dan vindt diegene ook wel een werkplek waar hij of zij gelukkig kan zijn.”

Uit onderzoek blijkt dat jong volwassenen graag met hun familie over hun toekomst willen praten. “Wat wil ik, wie ben ik en wat drijft mij, dat zijn vragen waar ik ook nog over nadenk. Nadenken over jezelf moet je leren. Dat leer je niet tijdens een mentoruurtje, maar dat moet je doen met anderen. Als je goed contact hebt met je ouders kom je als kind makkelijker tot een studiekeuze.”

“Het eerste studiejaar is vaak te spannend”

Het is volgens Hermien te zot voor woorden dat iemand van 18 jaar oud burned out raakt. “Het eerste studiejaar is vaak te spannend voor studenten. Velen zeggen dat ze dit nog zwaarder vinden dan hun eindexamenjaar. Ze zijn vooral bezig met presteren en of ze hun punten wel halen. Het is belangrijk dat er meer ruimte komt voor zelfontdekking.”

