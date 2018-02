Arbeidsdeelname nog niet op niveau 2008

In heel Nederland had vorig jaar 66,7 procent van de mensen tussen 15 en 75 jaar een baan. De arbeidsdeelname in Nederland was daarmee nog niet op het niveau van door de crisis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2008 lag die nog op 67,9 procent.

Vier van de veertig regio’s in Nederland zijn de crisis al wel te boven. Het gaat dan om Zuidwest-Drenthe, IJmond, Groot-Haarlem en Zeeland exclusief Zeeuws-Vlaanderen. Deze gebieden hadden overigens niet de hoogste arbeidsdeelname. Die eer gaat naar Noord-Overijssel waar 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen werkt. IJmond doet het met meer dan 69 procent ook goed, net als Utrecht.

De regio met de laagste arbeidsdeelname is al jaren Zuid-Limburg, waar vorig jaar 61,1 procent betaald werk had. In Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, de regio rond Delfzijl en Zuidoost-Drenthe werkte ook een relatief klein deel van de bevolking. Volgens het CBS komt dat echter deels door het hoge aantal 65-plussers in die gebieden.

Utrecht had van de vier grote steden de hoogste arbeidsdeelname met 70,5 procent. Amterdam scoorde met 67,1 procent ook goed, maar Den Haag (61,6 procent) en Rotterdam (60,6 procent) bleven daar ver bij achter. Urk was de gemeente met de hoogste arbeidsdeelname. Hier had bijna driekwart (74,2 procent) een baan. In Vaals was dat percentage maar 52,6.