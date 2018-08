Wat te doen tijdens de Uitmarkt 2018!

De Uitmarkt is hét startsein van het Nederlandse culturele seizoen. De Uitmarkt vindt evenals vorig jaar plaats rond het Oosterdok en het Marineterrein in Amsterdam en valt in het laatste weekend van augustus, namelijk van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus. Gedurende deze drie dagen zijn er op zo’n 25 podia circa 300 optredens te bewonderen met op zondagavond de populaire Musical Sing-a-Long als afsluiter.

De meest opvallende optredens zijn wat ons betreft de Cellokrijgers, een vrolijke bende van cellisten voor jong en oud die spelen op het junior gedeelte van de podium-kunsten markt.

Singer-songwriter Lakshmi maakt pop met een donker randje. Deze populaire 23 jarige muzikant mixt poëtische teksten en donkere violen met synths. Ze is te bewonderen op zaterdag 25 augustus om 20.30 uur.

Verder zijn er nog optredens van onder andere Guus Meeuwis, cabaretiers Ven der Laan & Woe en Kita Menari. Het gehele programma vind je hier: https://uitmarkt.nl/programma/.