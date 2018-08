Al dertig jaar werkt Mayday als travestiet en dragqueen en doet hij optredens in nachtclubs in Amsterdam. Dit jaar was hij het zat, nadat een vriendin collega door drie jongens in elkaar geslagen was. In juli van dit jaar begon hij met de actie We stand together, waarmee Mayday de hetero en de gay scene tijdens het nachtleven samen wil brengen. “Ze zien ons graag optreden binnen een heterozaak, maar als we buiten een taxi willen, worden we uitgescholden.”

Mayday stond als kind al verkleed als Madonna of Dolly Parton op biljarttafels. Hij heeft de afgelopen dertig jaar veel zien veranderen. “Ik zie meer haat en nijd en het wordt steeds erger. Vroeger kon ik rustig uitgaan op het Leidseplein. Nu kan dat niet meer zonder dat je wordt lastiggevallen of uitgescholden. Ik kan als travestiet alle zaken binnenkomen, omdat de portiers mij kennen. Maar als je dat niet hebt, krijg je zo’n blik van: wat doe je hier?”

Pistool tegen zijn hoofd

Twee jaar geleden heeft Mayday een pistool tegen zijn hoofd gekregen na een avond stappen in de Regulierdwarsstraat. “Een paar jongens vroegen me om een sigaret. Ze werden bijdehand, begonnen te schelden en opeens trok een van hen zijn shirt omhoog en pakte een pistool. Ik wil me niet bang laten maken, maar sinds dat pistool incident ben ik alerter geworden. Als ik nu naar huis fiets, kijk ik om mij heen en rijd ik regelmatig om.”

Tijdens de We stand together actie op 14 juli hebben 320 heterozaken in Amsterdam en omstreken de regenboogvlag gehesen. Hiermee werd een statement gemaakt dat Amsterdam van iedereen is. “De Escape had een regenboogvlag wapperen, dat doen ze nooit. De A’DAM toren en Paradiso waren helemaal in regenboogkleuren verlicht. Ik weet niet of dit veel gaat veranderen, maar hiermee geef je wel de boodschap dat iedereen erbij hoort.”

Op bezoek bij burgemeester Femke Halsema

Samen met Donnie Bergsma heeft Mayday de stichting We stand together opgericht. “Met onze eerste actie heeft de reguliere horeca ons een hart onder de riem gestoken.” Mayday is in zijn rol als nachthamburgermeester ook al op bezoek geweest bij burgemeester Femke Halsema. “Ik houd haar op de hoogte. Zij wil graag de Lgbt-gemeenschap helpen. We willen met behulp van een app Meld discriminatie Nu in kaart gaan brengen hoeveel er werkelijk gediscrimineerd wordt.”

Ik wil dat er meer respect en acceptatie voor onze scene komt, aldus Mayday. “Er worden nog steeds veel homo’s geweigerd bij heterozaken. Dat vrije waar Amsterdam voor staat, dat is niet meer. Ik let nu op als ik over straat loop en heb soms mijn sleutel in mijn hand als zelfverdediging. Zo wil ik niet leven. Ik vind vrouwen op Crocs ook afschuwelijk, maar die ga ik toch ook niet aanvallen? Als je van iemand last hebt, kijk dan gewoon de andere kant op.”