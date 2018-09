Pijnstillers: welke zijn er en waar zijn ze te koop?

Een doosje paracetamol kun je bijna overal kopen, bijvoorbeeld bij een supermarkt, drogist en tankstation. Dit geldt echter niet voor zwaardere pijnstillers, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Je hebt er geen recept voor nodig, maar ze zijn niet overal in elke sterkte te koop. Welke pijnstillers zijn er en waar kan je ze kopen?

Pijnstillers kan je onderverdelen in drie soorten aan de hand van de specifieke werkzame stof: paracetamol, aspirine (of acetylsalicylzuur) of ibuprofen/naproxen/diclofenac (NSAID’S).

De eerste keuze bij pijn is paracetamol. De stof werkt pijnverminderend en koortsverlagend. De kans op bijwerkingen is bij normaal gebruik kleiner dan bij andere pijnstillers. Acetylsalicylzuur, in de volksmond aspirine genoemd, is een pijnstiller die helpt bij pijn en koorts en werkt ook ontstekingsremmend, dit in tegenstelling tot paracetamol.

Zwaardere pijnstillers

Ibuprofen, naproxen en diclofenac zijn ontstekingsremmende pijnstillers, de zogenaamde NSAID’s (Non-Steroïdal Anti-Inflammatory Drugs). Deze zwaardere pijnstillers kunnen gevaarlijk zijn. Vandaar dat er regels zijn om de verkoop te beperken, waardoor je alleen een kleine verpakking of een lagere dosis zonder recept kan kopen.

Bij deze groep pijnstillers gaat het om ontstekingsremmende geneesmiddelen. Het pijnstillend effect van deze groep ontstaat doordat de prostaglandinesynthese, die het gevoel van pijn stimuleert, wordt afgeremd. Dit heeft effect op het hele lichaam.

Waar koop je pijnstillers?

Niet alle vrij verkrijgbare geneesmiddelen zijn overal te koop. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bepaalt waar een medicijn verkocht mag worden. De mogelijkheden zijn: alleen in de apotheek (UA), alleen in de apotheek en de drogist (UAD) of ook bij de supermarkt of het benzinestation (Algemene Verkoop = AV). Het is dus mogelijk om pijnstillers bij een DA drogist te kopen (https://www.da.nl/gezondheid/zelfzorg/pijnstillers).

Apotheek en drogist

De meeste medicijnen zijn zowel bij de apotheek als de drogist te koop, de zogenoemde UAD-middelen. Voor deze middelen geldt dat advies soms noodzakelijk is. Voorbeelden van pijnstillers die in de apotheek en bij de drogist te koop zijn: paracetamol en kleine verpakkingen pijnstillers van het type NSAID, zoals diclofenac, ibuprofen, ketoprofenen carbasalaatcalcium. Zo zijn er bijvoorbeeld verpakkingen met kleine tabletten van 12,5 milligram diclofenac zonder recept te verkrijgen.

Tankstation

Receptloze geneesmiddelen, zoals paracetamol, zijn ook bij de supermarkt en het tankstation te koop. Wettelijk is bepaald dat de verkoop van receptloze medicijnen is toegestaan als de dichtstbijzijnde apotheek of drogist meer dan drie kilometer is verwijderd van het verkooppunt. In Nederland komen maximaal 225 tankstations in aanmerking voor een vergunning. De wet schrijft voor dat ze maximaal twintig receptloze geneesmiddelen mogen verkopen zonder dat er gediplomeerd personeel nodig is.