Wat kan je zelf doen om een verkeersongeval te voorkomen?

Onlangs is er een campagne tegen smartphonegebruik in het verkeer gestart, onder de noemer ‘Rij mono’. Vorig jaar vielen er 613 doden in het verkeer, waarvan tientallen door het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. Bij een op de vijf fietsongevallen, waar een jongere bij betrokken is, speelt de smartphone een rol. Wat kunnen we zelf doen, behalve onze smartphone opbergen, om een verkeersongeval te voorkomen?

Volgens onderzoek van TNO is de achter-aanrijding het meest (51 procent) voorkomende verkeersongeval. Hierbij botst een auto met zijn voorkant tegen de achterkant van de auto voor hem aan. Daarna volgt de voor-aanrijding (19 procent), de zij-aanrijding (15 procent), de kettingbotsing (14 procent) en overig (1 procent).

Bellen is grootste boosdoener

Wat opvalt, is dat de meeste ongelukken in de eerste vijf minuten van een autorit gebeuren. Vaak ook nog binnen vijf kilometer van de woonplaats. Waar komt dat door? Bellen in de auto is een van de grootste boosdoeners. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Ook het opzetten van een andere muziekzender, eten tijdens het rijden of te veel gefocust zijn op het achterliggende verkeer zijn grote afleiders.

Niet alleen met een campagne komt er vanuit de politiek een geluid dat we als verkeersdeelnemers alerter mogen zijn zodra we deelnemen aan het verkeer. Ook vanuit gemeentes en overheden wordt er met behulp van verkeersdrempels, camera’s, verkeersborden en verkeerstechnieken van Erdi.nl meer veiligheid gecreëerd voor weggebruikers.

Wat kan je zelf doen

Zorg dat je gegeten en gedronken hebt voordat je in de auto stapt. Zet ook vóór vertrek je favoriete zender aan op de radio. Kijk regelmatig kort in je spiegels wat het verkeer om je heen doet, maar houdt medeweggebruikers niet continue in de gaten. Kijk vooral ook ver vooruit. Hierdoor rijd je niet te dicht op je voorganger en word je niet onaangenaam verrast door langzaam rijdend verkeer.

Smartphone uit het zicht

Zet je smartphone op vliegtuigmodus en leg deze uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Kruispunten zijn voor alle deelnemers aan het verkeer een heikel en vaak gevaarlijk punt. Als een verkeerslicht op groen springt, wacht dan even voordat je de kruising oprijdt. Door even te wachten, kan je wellicht voorkomen dat je geraakt wordt door een auto die nog net door rood rijdt.