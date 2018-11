Op een tandem naar de top van de Alpe d’Huez

Als je nierfalen hebt en ook nog borstkanker hebt gehad, ga je er niet vanuit dat je ooit in je leven op een tandem de top van de Alpe d’Huez bereikt. Laat staan solo, met iemand naast je voor support. Met de hulp van stichting 2Climb2Raise is het Paola Palen beide gelukt. “Het heeft me zoveel gebracht. Ik zag het leven aan me voorbij gaan en nu sta ik er weer midden in.”

Zes jaar geleden kreeg Paola borstkanker. Inmiddels is ze oncologisch stabiel, maar is ze nog steeds uitgeput. Met name de jarenlange hormoontherapie was heftig. “Ik kan door mijn nierfalen helemaal niets. Toen een vriendin van mij met uitgezaaide borstkanker vertelde dat ze de Alpe d’Huez ging fietsen, wilde ik haar aanmoedigen. Ik zat toen in een rolstoel en kon met moeite lopend de finish bereiken. Na afloop zei die vriendin: ik wil met jou fietsen. Dat gaat niet, zei ik. Jawel, zei ze, want Stichting Climb to Raise heeft tandems.”

“Ik wilde er zo lang mogelijk over doen”

Zo gezegd, zo gedaan. “Sporten draagt bij aan herstel zeggen ze altijd. Dat zal wel, dacht ik, maar door mijn nierfalen kon ik niet bewegen tijdens de chemo. De stichting is iemand gaan zoeken die sterk genoeg was om samen met mij de veertien kilometer naar de top te fietsen. Het klikte meteen met hem. Met de tandem heb ik er 2,5 uur over gedaan. Ik ben elke bocht afgestapt. Ik wilde er zo lang mogelijk over doen, omdat het één groot feest was.”

Door deze ervaring is Paola erachter gekomen dat ze niet ver kan lopen, maar wel kan fietsen. “Dat wist ik niet. Door dat fietsen is mijn leven enorm verrijkt. Ik heb nu een mountainbike. Momenteel heb ik weer een terugval, maar dat hoort bij mijn ziekte. Ik krabbel langzaam weer op. De ervaring op die berg heeft me veel vrijheid gebracht. Ik ben nog steeds heel moe, maar ik sta weer in het leven. Artsen zeggen vaak wat je niet meer kan en mag na een ziekte, maar nu zei iemand tegen mij: je gaat het gewoon proberen.”

Niet de kracht om het alleen te doen

Elke jaar in juni gaan twee groepen vrijwilligers met mensen die kanker hebben of hebben gehad naar de top van de Alpe d’Huez met een tandem om geld in te zamelen. “Het zijn allemaal mensen die niet de kracht hebben om het alleen te doen. De stichting zegt: doe het dan samen. Ik wil volgend jaar weer mee doen, maar dat hangt ervan af hoe het met mij gaat. De stichting zoekt nog mensen die kanker hebben gehad die mee willen fietsen.”

Alles wordt geregeld, aldus Paola, die een blog bij houdt over wat het bereiken van de top met haar heeft gedaan. “Je hoeft er alleen maar te zijn en te fietsen. Ik dacht dat het fietsen me veel energie zou kosten, maar het heeft me juist veel positieve energie opgeleverd. Het is echt een fantastische ervaring. Toen ik boven op die berg stond, kon ik alleen maar denken: dit heb ik gewoon geflikt. Ik sta boven op de berg.”