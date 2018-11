Online en offline marketing: de een kan niet zonder de ander

Al een aantal jaren is de wereld van de marketing aan het verschuiven van offline naar voornamelijk online. De verandering van reclame op televisie en het drukken van een flyer naar een marketing model dat zich richt op sociale media en online advertenties is groot. Betekent dit dat offline marketing niet langer nodig is? Zeker niet. Een combinatie van de twee is de optimale mix.

Op zoek naar het ideale marketingmodel voor je bedrijf of product? Dan richt je je als ondernemer op zowel offline marketing, zoals het drukken van een poster of een brochure, en het zichtbaar zijn online via gerichte marketing tools waarbij je sociale media inzet. Offline marketing stimuleert je online marketing.

Persoonlijker

Offline reclame en marketing heeft een grotere impact op iemand zijn dag dan dezelfde boodschap online. Als je een flyer in je handen krijgt, blijft de boodschap die hierop staat langer hangen dan een nieuwsbrief per mail die vaak ongelezen blijft of in de visuele prullenmand verdwijnt. Ook zijn er steeds meer mensen die offline marketing als persoonlijker beschouwen dan alleen de inzet van sociale media.

Als potentiële klant heb je bij een fysieke folder of poster van bijvoorbeeld Drukland.nl meer het gevoel dat je direct wordt aangesproken dan een tweet bericht of Facebook advertentie die dezelfde boodschap bevat. Daarbij kan je offline marketing gebruiken om jouw online aanwezigheid extra te stimuleren. Zo kan je bijvoorbeeld je website of Facebook adres toevoegen op een poster. Ook kan je een promotiecode die mensen kunnen gebruiken voor een winactie vermelden.

Versterkende werking

Bij de juiste mix en wisselwerking tussen online en offline marketing kan het ook zo zijn dat jouw online communicatie versterkend werkt. Organiseer je bijvoorbeeld een event of heb je een nieuw product ontwikkeld? Dan is online marketing de optimale manier om aandacht te geven aan dat waar je offline mee bezig bent. Sociale media kan je op elk moment inzetten en dus mensen op elk moment van de dag bereiken. Met een pakkende foto en tekst kan je nét iemand over de streep trekken om naar je event te komen of om je product te kopen.

Tenslotte nog een aantal voordelen van offline marketing, die wezenlijk bijdragen aan een positieve beeldvorming van je bedrijf of product. We ervaren het tegenwoordig als bijzonder om in het echt benaderd te worden. Een beleving creëren is offline zoveel makkelijker dan online. Zorg ervoor dat persoonlijke contact, sampling, een belevenis, ervaring en het voelen van een flyer in de hand van een potentiële klant onderdeel blijven uitmaken van je marketing.